Asistentes de la educación de la provincia expresan preocupación por contagios de Covid-19 en establecimientos

Su preocupación dieron a conocer los asistentes de la educación de la provincia de Biobío frente a los nuevos casos de Coronavirus que se presentan en diversos establecimientos educacionales de la zona, en el marco del regreso presencial a clases de estudiantes de enseñanza pre básica, básica y media en Biobío.

Según las cifras dadas a conocer por la seremi de Salud de la región del Biobío Isabel Rojas, en total son 19 establecimientos educacionales de la provincia de Biobío los que presentan casos nuevos de Covid-19, de los cuales 12 pertenecen a la comuna de Los Ángeles.

Frente a este panorama, diario La Tribuna conversó con la presidenta de los Asistentes de la Educación de Los Ángeles y la provincia de Biobío, Carmen Cares para analizar el actual escenario sanitario debido a los casos nuevos de Covid-19. Expresó que en el gremio existe preocupación frente a estas cifras, afirmando que –a juicio de los funcionarios- los establecimientos educacionales de la zona no contarían con las condiciones adecuadas para este regreso presencial a clases.

PRESIDENTA PROVINCIAL ASISTENTES DE EDUCACIÓN

En relación a los primeros días de clases presenciales en la zona comentó que “los colegas indicaron que los colegios no estaban debidamente bien preparados, debido a que no puede haber 35 o 40 alumnos dentro de una sala, y es imposible que no se vayan a contagiar de esta forma, y ya se contagiaron en varios colegios, incluyendo establecimientos particulares subvencionados, entonces todos mis colegas están temerosos también, ya que no se siguieron con las clases online”.

Agregó que en el actual escenario sanitario era difícil no exponerse a situaciones de riesgo, “en consecuencia que hace tanto tiempo querían que el trabajo se realizara a distancia, y ahora que la gente se había adaptado un poco o haberla mantenido los primeros cuatro o cinco meses para que se hubiera preparado todo de mejor manera, entonces estamos todos con miedo frente a esto”, indicó.

En esa misma línea comentó que hay problemas puntuales en establecimientos “en el liceo Técnico, los colegas están yendo a trabajar, pero como se está reparando el liceo, desde la dirección del establecimiento le dijeron a los colegas que vayan durante todo el día, entonces por qué no los dejan que vayan solamente media jornada que es cuando atienden alumnos y alumnas del liceo, imagínese, están amontonando personal desde la mañana, y esto demuestra de que nos falta mucho por aprender y por reaccionar antes de que sucedan las cosas”, apuntó.

A lo anterior agregó la situación que se vive en otro plantel angelino, “en el liceo Industrial hay tres jornadas funcionando: Liceo Industrial, Liceo Técnico y Comercial Nocturno, tres jornadas con trabajadores desde la mañana, entonces no están los protocolos bien hechos y no se entiende qué es lo que pasa y como no se puede prever este tipo de situaciones y lo que va a pasar, y en vez de poder ayudar y poder seguir con las clases presenciales, pero cuidando al alumnado y los trabajadores y apoderados”, puntualizó.

REUNIÓN CLAVE CON COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La representante de los asistentes de la educación además comentó que la agrupación no participó de ningún tipo de reuniones previas de coordinación ante el ingreso a clases presenciales en la comuna. Agregó que “vamos a tener recién una reunión con la Comisión de Educación ahora esta semana ya que llevo más de un año pidiendo una reunión, y no habíamos tenido respuesta, y con la Comisión de Educación sólo hablamos a distancia, pero este viernes esperamos plantear estos temas con el Comité de Educación y así ver porqué nos han dejado tan abandonados a los asistentes de la educación”, finalizó.