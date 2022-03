Escuela de Laja inició investigación para aplicar medidas correctivas y disciplinaria

A través de redes sociales se dio a conocer un video de la golpiza de una adolescente contra una compañera en el patio de la escuela Andrés Alcázar en la comuna de Laja.

Según el registro audiovisual, se puede apreciar que una estudiante se acerca por detrás corriendo para agredir a otra alumna, mientras otra escolar que está grabando, advierte que “ya llamó a la mamá, apúrate si le quieres pegar porque la van a venir a buscar”. Así. Pasan los segundos y comienza la pelea donde una de las adolescentes agrede a la otra, tirándole el pelo y dándole golpes de pies en pleno patio del establecimiento.

Además, en redes sociales se dieron a conocer los mensajes de WhatsApp donde la madre de la menor da a conocer el hecho indicando que “el colegio no me llamó para decirme lo que pasaba con mi hija, ella me llamó para contarme lo que había pasado, el colegio solo me dio excusas, las cuales como madre fueron bastante ineficientes, solo lo dejaron como antecedente y hablaron supuestamente con la agresora haciendo firmar una carta de compromiso de no volver agredir a mi hija”.

La progenitora agregó que “no sé cómo el colegio no toma otro tipo de medidas, el director nunca dio la cara, mi hija no quiere ir al colegio, teme que ella le vuelva a pegar u otra persona, mi hija esta súper mal, al igual que nosotros como familia, ustedes no se imaginan lo que son las imágenes son realmente dolorosas, ver como agreden a tu hija”.

Desde el establecimiento a través de una declaración pública dieron a conocer que “queremos lamentar los hechos de violencia ocurridos en contra de una estudiante”. La escuela sostuvo que “se han activado los protocolos respectivos con el fin de resguardar a ambas alumnas”.

En la minuta divulgada, confirmaron que “la investigación está en curso con el objeto de poder aplicar las medidas correctivas y disciplinarias, por lo que tomaremos las medidas necesarias para restituir la sana convivencia escolar”.