Condenan a sujeto por delitos de homicidio en Los Ángeles: Disparó a vehículo de víctimas

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Los Ángeles dictó este martes 18 de enero un veredicto condenatorio en contra de Jaime Omar Olivera Muñoz, en calidad de autor de dos delitos de homicidio calificado, uno consumado y el segundo frustrado, en un hecho cometido en febrero de 2020, en la misma comuna.

En fallo unánime el tribunal –integrado por las magistradas Marisol Panes Viveros, Anamaría Sauterel Jouannet y el magistrado Gino Viale Acosta, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de Olivera Muñoz en los hechos.

El acta de deliberación indicó que “la decisión consignada se funda en que las pruebas testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba rendidos en el juicio oral por los acusadores permitieron acreditar que el día de los hechos, el acusado –junto a otros sujetos desconocidos premunidos de armas de fuego–, con ánimo homicida y actuando sobre seguro, efectuó múltiples disparos a las víctimas que se movilizaban en vehículo, ocasionando al conductor Luis Alejandro Sandoval Sandoval heridas contusas en la cabeza que le causaron la muerte debido a un traumatismo encéfalo craneano y, por su parte, a su acompañante Andrea Ester Ávila Sandoval, una herida abdominal subcutánea que la lesionó”.

La jueza Anamaría Sauterel detalló que “se estimó por el tribunal que el acusado actuó sobre seguro, agravándose así su conducta en la forma que plantearon los persecutores. Por otro lado, no resultó acreditada la teoría de la defensa que postulaba que el enjuiciado no había tenido participación en los hechos imputados, por cuanto la prueba de descargo rendida para acreditar la coartada de Olivera Muñoz que lo situaba en un lugar distinto al momento de ocurrencia de los hechos no resultó creíble para el tribunal por los motivos que se van a analizar en el fallo”.

La audiencia de comunicación de la sentencia -que será redactada por la magistrada Sauterel Jouannet- quedó programada para las 13:30 horas del próximo viernes 28 de enero.