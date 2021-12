Deseos de la comunidad para 2022: "Que mejore el tránsito y termine la pandemia"

A horas de la celebración de Navidad de este año 2021, y con mayor libertad para las familias en comparación al año anterior, diario La Tribuna salió a las calles de la comuna para conocer los anhelos y deseos de los ciudadanos para la capital de la provincia de Biobío, además de nuestro país, para este próximo año 2022.

MEJORAR EL TRÁFICO

Juanita Riquelme, indicó que sus deseos para el próximo año para la comuna de Los Ángeles pasan por mejorar la implementación del Plan de Reordenamiento Vial, donde relató que “lo primero es que se mejore el tráfico, y que quienes hicieron el proyecto recapaciten porque al final no presta ninguna utilidad, si ustedes se dan cuenta los espacios designados para los peatones nadie los ocupa, y son usados por los ciclistas y eso no debería ser porque no son ciclovías. Yo trabajo en locomoción, entonces igual es complicado estar peleando con los colectivos ya que se deberían haber dejado tres vías, uno para la locomoción colectiva y dos para particulares”, precisó.

Juanita Riquelme

DISMINUIR LA SEGREGACIÓN

Por su parte, Juan Emilio Aguillón indicó que “yo creo que para todo el mundo, lo que uno espera es tener una ciudad y un país en paz, que podamos aprender a convivir entre todos nosotros con mucha solidaridad y evitando también la segregación que en este país es muy marcada, yo creo que ese es un anhelo de todos los ciudadanos, y creo que es básico de cara a lo que viene para el futuro de la ciudad y el país”.

Al ser consultado sobre sus anhelos para Los Ángeles el próximo año, Aguillón comentó que “yo creo que un anhelo de todos, pensando es que esta ciudad no fue pensada a futuro, es que tengamos unas calles mucho más expeditas, porque la verdad es que los tacos son impresionantemente complicados, y de una u otra manera si se mejora aquello, yo creo que nos bajaría el nivel de estrés pero a un nivel bastante importante”, enfatizó.

Juan Emilio Aguillón

MEJORAR PASEO SEMIPEATONAL EN COLÓN

Sandra Bravo es una de las vendedoras de humitas en pleno centro de Los Ángeles, en calle Colón, y al ser consultada por diario La Tribuna comentó que “yo estoy todos los días en el centro trabajando, y lo que sí me gustaría que, de verdad, se mejorara es el Paseo Peatonal que hicieron, porque veo a mucha gente caerse por las bolitas esas que pusieron en el piso. Ayer mismo se cayó una señora y se golpeó la cabeza, así que ese problema me gustaría que lo solucionaran, porque es triste ver la gente caerse”, afirmó.

Junto con ello agradeció a quienes siguen comprando su producto en el centro: “pese a la pandemia no nos ha ido mal, hemos estado trabajando tranquilas, agradecemos al alcalde que nos permite trabajar acá, y gracias a la gente que nos apoya todos los años en comprar nuestro producto, sabemos que nosotros les alivianamos el almuerzo, sobre todo en estas fechas que la gente anda apurada realizando sus compras, y pasan a buscar sus humitas que es lo que nosotros tenemos todos los días”, comentó.

Sandra Bravo

HACER CRECER EL PAÍS

Andrés Trigo es un angolino que se encontraba realizando sus compras en el centro de la comuna y accedió a conversar con diario La Tribuna para plantear sus deseos para la comuna y el país, donde indicó que “yo soy de la comuna de Angol, y Los Ángeles es una ciudad en donde me encanta venir, es un lugar muy agradable y la gente muy afable también, y mis deseos es que haya buena voluntad en todo orden de cosas ya que eso es lo que nos falta como ciudadanos para poder convivir. Yo espero que nuestro país crezca, tengo fe y espero que así sea, y ese es mi deseo, y depende de nosotros y de la voluntad de nosotros en apoyar, y quienes nos dirigen en hacer las cosas de manera correcta, porque si se hace lo correcto, la conciencia estará tranquila”, puntualizó.

Andrés Trigo

QUE TERMINE LA PANDEMIA

Por último Hortensia Martínez dijo que anhela “para la ciudad, yo creo que como toda persona uno desea lo mejor, que todo cambie para bien, para mi familia lo mejor, y que este virus que nos anda trayendo con esta mascarilla se termine, para poder respirar bien ya que uno se ahoga con el calor que tenemos ahora. También que este nuevo Presidente cambie lo malo, y lo haga para bien”, finalizó.