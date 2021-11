Cadem: Kast amplía su ventaja ante Boric y Parisi sube al tercer lugar

La última encuesta Plaza Pública Cadem antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre, sitúa a José Antonio Kast en el primer lugar de las preferencias. Así amplía su ventaja sobre Gabriel Boric, con el 25% de las preferencias, ante el 19% alcanzado por el candidato del Frente Amplio y el PC.

En la encuesta, el tercer lugar pasa a ser alcanzado por primera vez por Franco Parisi con 10%, empatado estadísticamente con Yasna Provoste y Sebastián Sichel con 8%. Luego siguen, Marco Enriquez Ominami con 5% y Eduardo Artés con 2%. El 22% de los encuestados no sabe, no responde o no votaría.

Por otra parte, en la primera semana de noviembre, 16% aprueba y 80% desaprueba la gestión del Presidente Piñera sin diferencias significativas con respecto a la semana anterior.