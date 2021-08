ÚLTIMO MINUTO: Suspenden fondas y ramadas por segundo año consecutivo en Los Ángeles

Después de analizar las posibilidades de tener ramadas y fondas para Fiestas Patrias, la municipalidad de Los Ángeles dio a conocer que por segundo año quedan suspendidas este tipo de actividades.

Así lo confirmó el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause quien señaló que “hemos tomado la decisión de no autorizar y que instalen ramas, tanto en sectores rurales como urbanos, porque creemos que las condiciones de control, las condiciones de poder respetar los aforos y las condiciones en las cuales deben funcionar este tipo de locales no se dan en la Ramada y las fondas,

El edil agregó que “hacemos un llamamos nuestras vecinas y vecinos a no organizar, a no planear este tipo de actividades, ya que no van a estar autorizada en la comuna de Los Ángeles”