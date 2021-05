Anuncio de pase de movilidad generó múltiples reacciones en gremios de la provincia de Biobío

Los gremios de la salud en la provincia de Biobío dieron a conocer su impresión sobre la implementación de un pase de movilidad para quienes hayan recibido las dosis de vacunas en contra del Covid 19, en un anuncio entregado por el Presidente Sebastián Piñera durante la tarde de este domingo desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en el marco de la llegada de vacunas a nuestro país.

Diario La Tribuna conversó con representantes del gremio de enfermeros y enfermeras del Complejo Asistencial y de la Fenats Regionalizada, quienes calificaron la medida como “apresurada”, discriminatoria, y que –a su juicio- entregaría una señal contradictoria a la comunidad.

ASOCIACIÓN DE ENFERMEROS Y ENFERMERAS

La presidenta de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Los Ángeles Karina Greene indicó que “estratégicamente hablando desde el punto de vista de la salud, es una señal muy contradictoria porque por un lado mantenemos medidas restrictivas, pero por otro vamos a dar a cierto grupo o cierto sector mayor movimiento, y todos sabemos que una persona vacunada no está libre de contagiarse, por lo que puede mover el virus a otras partes y a otras regiones, ya que va a tener la posibilidad de poder moverse de manera interprovincial o interregional, por lo que es una medida bastante controversial”, precisó.

En esa misma línea agregó que “hay que considerar que sólo la mitad de la población se encuentra vacunada, y lamentablemente han ido apareciendo variantes del mismo virus, y que hacen que seamos susceptibles. Entonces, finalmente no se logra el objetivo con la vacunación que es generar el efecto rebaño, ya que no te deja inmune a los efectos del virus o que te puedas contagiar, por lo que si tú te contagias, vas a estar transmitiendo el virus, entonces es una medida apresurada, sobre todo por los altos niveles de casos positivos que aparecen todos los días en las diferentes zonas del país”.

A lo anterior, Greene agregó que la medida es discriminatoria debido a que “si tú planteas una vacunación masiva, pero voluntaria, no puedes darles privilegios a quienes voluntariamente se vacunaron, versus las personas que no han querido vacunarse y que en el fondo es obligarlos a pensar en vacunarse, pese a que no quisieron, ya que con eso les estás dando beneficios. Entonces es una medida contradictoria ya que le estás diciendo a la gente que se quede en sus casas, pero a cierto grupo le estás dando un pase para que circulen libremente o con menos restricción. Eso lo hace una medida discriminatoria”, finalizó.

FEDERACIÓN NACIONAL TRABAJADORES DE LA SALUD

Por su parte el presidente de la Fenats Regionalizada del Complejo Asistencial de Los Ángeles, Edgardo Leiva si bien catalogó como positiva la medida debido a que beneficiará a un importante sector de la población en el ámbito de movilidad, indicó que no comparten esta medida debido a que “sabemos que hay mucha gente que todavía no se ha vacunado en nuestra zona, los cuales quedan fuera de esta normativa. Además es absurdo ya que estamos pidiendo que la gente no salga de sus casas, y si bien con las vacunas hay menos riesgo al momento de contagiarse, pero aún falta mucha gente que no ha participado de este proceso, en especial a los menores de 18 años, donde los menores han presentado casos de PIMPS, entonces igual hay un riesgo en esto, y eso es lo contradictorio de lo que anunció el Gobierno ya que les van a dar más libertad a la gente, y ellos van a poder salir a hacer sus cosas estén en cuarentena o no estén en cuarentena”.

A lo anterior Edgardo Leiva agregó que “se debió haber esperado un poco más para implementar la medida, ya que se sabe de casos de personas que están vacunadas y están contagiadas, donde incluso están hospitalizadas por Covid 19, entonces se debería esperar para ver la efectividad de las vacunas”. Finalmente expresó que la mayor movilidad de personas podría generar un aumento de la carga laboral de los funcionarios de la salud, especialmente del Complejo Asistencial angelino, al ser el principal de la provincia.

COLEGIO MÉDICO

El Colegio Médico Regional Los Ángeles no se marginó y dio a conocer su preocupación por esta medida. El presidente de la orden gremial, Luis Medina, precisó que “estamos muy preocupados por los avisos ministeriales de aumentar la movilidad de las personas a través de este permiso, dado que esta determinación va en directa oposición con los objetivos que se quieren lograr de disminuir la movilidad social para bajar los contagios de Covid 19”.

A lo anterior agregó que “las cifras actuales no permiten buenos augurios en cuanto a la situación de nuevos contagios y nuevos casos, por lo tanto sugerimos que dicha situación sea postergada hasta lograr cifras más adecuadas del control de la enfermedad en relación a los casos activos y sobre todo en cuanto al número de personas vacunadas, idealmente por sobre el 80% de la población objetivo inmunizada”, enfatizó el profesional.

Finalmente comentó que “los esfuerzos actuales deben orientarse fundamentalmente en mejorar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, aumentar los porcentajes de vacunación, disminuir el porcentaje de rezagados, y disminuir las tasas de positividad de los testeos, el cual varía entre un 15 y un 20%, por lo tanto insistimos que esta medida no es la adecuada para el momento actual que está viviendo nuestra ciudad”.

GREMIO GASTRONÓMICO

El vocero de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, Juan Andrés Aravena se mostró a favor de la iniciativa del pase de movilidad aunque criticó al nivel central por una medida que catalogó como “tardía”, y que beneficia a las grandes tiendas en desmedro de los pequeños empresarios, donde puntualizó que “si bien como agrupación estamos de acuerdo en que se puede implementar el pase verde, creemos que las medidas que el Gobierno está aplicando, están llegando tarde porque derechamente no nos están nombrando en ningún punto del pase verde. Creemos que esta implementación está orientada a las grandes tiendas, a los retail, a los mall, pero en ningún caso estamos considerados nosotros como bares, restaurantes, cafés y otros”.

De esta manera, el vocero hizo un llamado a la autoridad central, “nuestro llamado a la autoridad central es a considerar que somos un rubro que lo está pasando mal, y creemos que esta es una buena oportunidad a que nos ayuden a mejorar nuestras ventas. Además los invitamos a que puedan un día sentarse en una mesa de cualquier parte de la octava región hacia el sur para que puedan ver que las inclemencias del tiempo nos pegan fuertemente a nosotros y nuestra clientela, entonces los invitamos a parar la indolencia con el rubro gastronómico y nos puedan apoyar considerándonos en este proceso de la tarjeta verde”.

CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO

Finalmente el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa calificó de “interesante” la disposición anunciada por el Gobierno, y que este tipo de medidas apuntan a fortalecer lentamente la economía nacional y local, “yo creo que se están dando cuenta de que están paralizando un país tomando medidas como las que implementaron acá en Los Ángeles como la del cordón sanitario, y donde se pueden dar cuenta de que la cantidad de personas contagiantes y contagiados que teníamos hasta antes del cordón sanitario eran menos que las que tenemos ahora, entonces algo está pasando en las medidas que está tomando la autoridad, y obviamente eso no es que nosotros queramos responsabilizar a la autoridad, pero lamentablemente hay medidas que se van tomando sin hacer un análisis más acucioso del comportamiento de la población en las cuarentenas o después de ellas”.

Pezoa agregó que “se necesita que, de una u otra manera, las personas sigan teniendo actividades normales ya que alguien tiene que generar ingresos en las casas, y mucha gente no tiene los recursos necesarios producto de que no están trabajando, entonces se hace obligatorio tener una holgura para que todo el mundo pueda sostener las necesidades básicas de su casa”, precisó.

Finalmente comentó que “es interesante ya que es un camino que mucha gente estaba esperando pues no tenía la posibilidad de moverse de un lugar a otro, y tenían que hacer todo por Comisaría Virtual, y en algunos casos como la gente que tiene sus años y no tienen mucho acceso a la tecnología, ahora ya pueden hacerlo y pueden salir, por lo que nos parece interesante y esperamos que también puedan salir a hacer sus compras normales sin la necesidad de obtener o contar con un salvoconducto especial”, precisó.