Fin a la cuarentena pide agrupación gastronómica de Los Ángeles

Una nueva manifestación, protagonizaron representantes del gremio gastronómico de Los Ángeles, esta vez en la Ruta 5 Sur, donde en una especie de caravana y con globos negros se desplazaron a baja velocidad por la ruta, entorpeciendo el normal transito vehicular. La medida de presión busca exigir a las autoridades el término de la cuarentena en Los Ángeles, así como contar con medidas especiales para la atención de clientes durante el proceso de confinamiento, además de la posibilidad de poder desempeñar funciones este fin de semana, durante el proceso de elecciones.

Los representantes del gremio se reunieron en las cercanías del enlace Rarinco, a un costado de la Ruta 5 Sur, donde coordinaron junto a los integrantes de la agrupación el desarrollo de la actividad. Junto con afinar detalles, conversaron también con personal de Carabineros, para luego comenzar una caravana por la principal ruta de conexión hacia el sur del país, en donde cerca de una treintena de vehículos, adornados con globos negros y pancartas, avanzaron lentamente hasta el sector de Duqueco, en donde por algunos minutos el tránsito se vio con una gran congestión.

Al llegar a este punto, los vehículos se instalaron a un costado de la carretera, donde los dirigentes se alistaron para conversar y dar a conocer los motivos de esta nueva manifestación del gremio, quienes acusan una compleja situación en esta prolongada cuarentena de la comuna. Mientras se preparaban los detalles, vehículos que retomaban el tránsito, con sonidos de bocinas saludaban a los manifestantes y apoyaban la actividad, que en todo momento se realizó sin complicaciones ni incidentes.

MOTIVOS DE LA MANIFESTACIÓN

A un costado de la ruta, Juan Andrés Aravena, vocero de la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, se refirió a esta protesta, donde relató que “el objetivo es visibilizar la situación que está viviendo Los Ángeles, llevamos más de dos meses en una cuarentena que, la verdad, a las autoridades se les escapó de las manos, el llamado es a que se pueda revisar lo que está pasando acá, tenemos colegas que han cerrado sus negocios, el 20% de la gastronomía de Los Ángeles ha cerrado, y ahora se van sumando las peluquerías, las galerías, las floristas, hay mucha gente que está complicada por la situación de Los Ángeles”, manifestó.

A lo anterior, agregó que “hace algunos días tuvimos la visita de un ministro de Estado, y lo único que dijo es que iba a revisar la situación de Los Ángeles, yo lo invito a revisar cuántos colegas no tienen trabajo y lo perdieron, perdieron el esfuerzo de muchos años, entonces el llamado es a que nos dejen trabajar, no queremos bonos, no queremos dinero, lo que queremos es que nos permitan abrir nuestros negocios con todas las medidas necesarias y con la seguridad que todos nos merecemos”.

EXIGENCIAS DEL GREMIO GASTRONÓMICO

El vocero de la agrupación enfatizó en las solicitudes que realiza el gremio frente a la contingencia sanitaria que afecta a la comuna, donde indicó que “primero es pedir que nos dejen funcionar en los locales con aforo interior, mínimo, pero que nos permita generar un ingreso, y además sentarnos con la autoridad para que nos den las posibilidades para poder trabajar este fin de semana”, es en relación a la medida que decretaría como feriado irrenunciable este fin de semana, lo que impediría el trabajo para pequeños empresarios el sábado y domingo, situación que generó el rechazo de la agrupación.

LEVANTAR LA CUARENTENA

En esa misma línea, Aravena hizo hincapié en que “estamos en una situación súper compleja, por lo que queremos exigir que la cuarentena en Los Ángeles se levante ahora, sabemos que los anuncios se hacen los días jueves, por lo que tenemos tiempo, así que hacemos un llamado a la autoridad a que converse con nosotros porque no descartamos que, así como hicimos esta movilización, podamos hacer muchas más, y no solamente en una vía de la ruta, sino que en las dos, y si tenemos que cerrar Los Ángeles, lo vamos a hacer”.

FERIADO IRRENUNCIABLE

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de un feriado irrenunciable para este fin de semana, el vocero de la agrupación precisó que “estamos totalmente en contra de ese feriado irrenunciable, creemos que más que llamar a votar, es una negociación política, y como en cada negociación política, los perjudicados son las pymes donde nos obligaron a cerrar las puertas”.