Consejo de pastores de Los Ángeles: “Ese hombre no es pastor”

El presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles y líder de la Iglesia “Dios es Amor”, el pastor Juan Herrera Fuentes, se refirió a los hechos ocurridos la noche de este miércoles en el sector sur de la comuna, donde se descubrió la realización de un culto clandestino en Villa Los Historiadores.

En particular, el pastor Herrera indicó que “mi impresión personal es que no corresponde este actuar de esto hermanos; Punto uno no corresponde que hagan cultos, y lo otro el proceder de “estos líderes” porque quiero aclarar que la persona que están nombrando pastor no es un pastor”, enfatizó.

Junto con lo anterior, el presidente del Consejo de Pastores agregó que “él es una persona o un hermano que llega al evangelio que lleva muy poco de convertido, y él se salió de otra congregación y como usualmente ocurre arrastró un poco de personas y están haciendo cultos sin ningún respaldo jurídico ni ningún respaldo de ninguna corporación”, puntualizó.