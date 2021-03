Ex alcaldes de Los Ángeles definen prioridades de cara a próximas elecciones

Cuando nos acercamos a las elecciones fijadas para abril próximo y en pleno proceso de campaña de los candidatos al sillón edilicio, Diario La Tribuna tomó contacto con tres ex máximas autoridades de Los Ángeles para conocer su visión respecto de los temas que, a su juicio, deben ser abordados, por el candidato que resulte electo como máxima autoridad comunal.

Se recordó que el martes la Comisión Mixta del Congreso aprobó el proyecto de ley que busca dividir en 2 días las elecciones de abril próximo.

La iniciativa fue aprobada por 9 votos a favor y 1 en contra. Este último fue de la senadora DC y candidata presidencial Ximena Rincón.

Así, las ex autoridades realizaron propuestas y entregaron desde su perspectiva, la hoja de ruta a los candidatos al municipio.

JOEL ROSALES: AUMENTO DE VIVIENDAS SOCIALES

Joel Rosales, alcalde de la comuna de Los Ángeles entre 2004 al 2011 comentó que “los ejes de desarrollo de cualquier comuna están señalados en tema de infraestructura, de conectividad, de seguridad, que hoy día son temas que reclama la gente. En el caso de nuestra ciudad, creo que requiere de una planificación mucho más seria en el tema de conectividad. Creo que una vía de circunvalación a Los Ángeles es urgente tenerla con el objeto de que los camiones de alto tonelaje no sigan pasando casi por el centro de la ciudad”, precisó.

Además, acusó una falta de viviendas sociales en la comuna, tema que de manera necesaria, urge ser abordado en una próxima administración, “creo que hay un déficit importante y preocupación por falta de viviendas en los sectores más modestos. Tuvimos una EGIS municipal que fue reconocida a nivel regional en gestión. Hoy en día en realidad no sé en qué lugar estará, pero en los últimos años no ha superado la gestión de alrededor de 600 a 800 viviendas, entonces hoy día la gente está reclamando una mayor eficiencia en la gestión municipal”, puntualizó.

En el ámbito educacional, Rosales agregó que “es evidente que los recursos que el Estado ha puesto para suplir las necesidades, tanto de los alumnos como de infraestructura, no han sido captados de forma eficiente, e incluso se han perdido más de 3 mil millones de pesos en el último tiempo, entonces los puntos están en esto, en como la futura administración municipal puede enfatizar su gestión en eso”, precisó.

TERESA STARK: DESARROLLAR PROYECTO DE CIRCUNVALACIÓN

La ex alcaldesa y actual consejera regional Teresa Stark también conversó con La Tribuna sobre este tema. Relató “primero que nada el ordenamiento vehicular debe ser más óptimo, hoy día Los Ángeles está tan lleno de vehículos y se necesita descongestionar el centro de la ciudad, ordenando la locomoción colectiva, y eso al mismo tiempo va acompañado de nuevas vías y que se puedan hacer algunas modificaciones. En definitiva se pueda concretar el nuevo proyecto de la avenida Ercilla, y también el proyecto de la circunvalación de Los Ángeles, que tanto se necesita. Y por otro lado el plan de aguas lluvias que esta postergado por tanto tiempo, no por parte del municipio, sino de otros organismos públicos en inyectar recursos”, precisó.

Junto con lo anterior Stark destacó el cambio de luminarias LED de la capital provincial de Biobío, proyecto que, a su juicio- debe ir acompañado de la arborización para la comuna y un estudio para cambiar muchos árboles de varios años que, en distintos sectores opacan la luminosidad, además de otros que generan suciedad en las veredas de la ciudad.

Teresa Stark además se refirió al desarrollo y expansión territorial, “es muy importante llevar mejores servicios a sectores de la comuna, yo sé que el municipio tiene puesta la mirada por ejemplo en villa Génesis y sus mejoramientos. Se ha ido avanzando en la medida de lo posible pero ahí se necesita la salud más cerca de la gente, es un proyecto que está pero que hasta el momento no pasa nada con ello”. En otro orden abordó asuntos de interés para sectores rurales, “por ejemplo, porqué no pensar en el día de mañana en un Cesfam para Chacayal, así como para otros lugares, o que crezca también la salud con mayores servicios para Santa Fe, Millantú, Virquenco, y muy importante. Ojalá que en el día de mañana ya no tengamos que llevar agua en camiones aljibe que para la gente que todavía espera que llegue el avance a sus localidades, puedan tener agua potable rural”.

EDUARDO BORGOÑO: DESARROLLO DE SECTORES RURALES

El también ex alcalde de Los Ángeles Eduardo Borgoño puso énfasis respecto de la conectividad vial, “aquí hay un punto muy importante que recoge los planteamientos de muchas personas de la ciudadanía y es la conectividad. Nadie duda hoy día que Los Ángeles tiene un parque automotriz tremendo, ya se venía diciendo hace 5 o más años, que en algún momento íbamos a tener restricción vehicular. Eso yo creo que debe abordarse desde ya porque es una de las dificultades que se avizoran hacia el futuro. Y la conectividad va unido a lo que significa el otro ingreso a Los Ángeles de avenida Orompello y su prolongación. Yo creo que esos dos temas son de suma importancia, habiendo muchos otros por supuesto”.

Borgoño también destacó el tema del desarrollo hacia el sector rural, “al sector rural debe llegar el progreso, la conectividad, y también para sectores que no tiene alcantarillado ni agua potable, me refiero a Chacayal, El Peral, Virquenco y muchas otras comunidades pobladas que requieren de estos avances, y necesarios por lo demás, ya que nadie puede estar sin estos servicios básicos en pleno siglo XXI”, finalizó.