Tragedia familiar en Los Ángeles: Menor de dos años muere atropellado por su padre

Durante la tarde de este martes se confirmó el fallecimiento de un menor de dos años de edad atropellado por la camioneta manejada por su padre a la altura del kilómetro 2.5 camino a Santa Bárbara.

Diario La Tribuna conversó con el jefe de la subcomisaria de Paillihue Marcos Olavarría, quien confirmó el hecho, y donde precisó que “carabineros se trasladó camino a Santa Bárbara a la altura del kilómetro 2.5, donde en al interior de un domicilio particular carabineros fue requerido debido a que al interior del domicilio un adulto que conducía un vehículo particular, estacionándolo al interior de su inmueble, me refiero a dentro del recinto de su domicilio, cuando realizaba estas maniobras de estacionamiento no se percató que su hijo de dos años se habría atravesado al vehículo, por lo que pasó a atropellarlo”.

En esa misma línea el funcionario policial agregó que “al percatarse de esto pidió auxilio de inmediato, donde llegó un paramédico que se encontraba cerca, quien le hizo maniobras de RCP por una media hora, y donde finalmente el menor falleció en el lugar”.

Finalmente el subcomisario Olavarría agregó que “en este caso, si bien tiene todas las características de un accidente, al ser dentro de un recinto privado, se toma como un cuasi delito de homicidio, por lo tanto se dispuso por parte del fiscal que se realizara la alcoholemia, y posteriormente quedara en calidad de imputado, pero en espera de citación”, finalizó.