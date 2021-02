Tricel confirma a Vladimir Fica para su reelección en la alcaldía de Laja

Después de una larga batalla judicial, el alcalde de Laja, Vladimir Fica, fue confirmado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) como candidato a la reelección en esa comuna en su calidad de militante de Renovación Nacional (RN), de cara a las elecciones del 11 de abril próximo.

Hace un mes, el Servicio Electoral (Servel) objetó su postulación aduciendo que no había cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, en este caso en particular, “por no presentar sus declaraciones de patrimonio y de intereses”.

Aunque el equipo jurídico del jefe comunal apeló al Tribunal Electoral Regional, la reclamación fue desestimada, razón por la que se debió acudir a la instancia última que es el Tricel.

En la resolución, que es inapelable, se asegura que “el señor Fica Toledo cumple el requisito legal y que la declaración de intereses y patrimonio fue presentada a través de la plataforma digital de la Contraloría General de la República, en tiempo, el 11 de enero de 2021, lo que realizó conforme a la Ley 20.880, a través de la plataforma web disponible al efecto para el alcalde de la Municipalidad, tal como dispone el artículo 6° de dicha ley, atendido que sirve actualmente el cargo de Alcalde, y que de todas maneras tan pronto se notificó el 23 de enero el rechazo, para mayor abundamiento, procedió a subir nuevamente en forma dicha declaración, pero usando el formulario dispuesto para facilitar el trámite”.

En consecuencia, “revoca la sentencia de dos de febrero de dos mil veintiuno, escrita a fojas 250 y siguientes y en su lugar, se declara que se acoge la reclamación en contra de la resolución “O N° 02, de 21 de enero de 2021, de la directora Regional del Bio Bio del Servicio Electoral, y se dispone que el mencionado Servicio debe inscribir a don Vladimir Ilich Fica Toledo, como candidato a Alcalde por la comuna de Laja, Pacto “Chile Vamos”, afiliado al Partido Renovación Nacional”.

Wladimir Fica, en una publicación realizada en sus redes sociales, confirmó esta información: “quiero contarles en familia esta muy buena noticia. Hoy (ayer) me confirmaron que estaré en la papeleta de votación para mi repostulación a la alcaldía de Laja, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones enmendara el error del Servel en primera instancia”.

A continuación, agradeció “a todas las personas que me demostraron su preocupación durante este tiempo y quiero manifestarles que seguiré con mi firme propósito de mejorar la calidad de vida todos los lajinos y lajinas”.

“Valoramos la decisión del Tribunal, quien acreditó nuestro cumplimiento en toda la documentación y requisitos legales para nuestra candidatura. Agradezco las infinitas muestras de apoyo, respaldo y reconocimiento a nuestra gestión de todas las personas que estaban preocupadas durante este proceso. Por mi parte seguiré trabajando para un mejor futuro de las vecinas y vecinos de nuestra querida comuna”, concluyó Fica.