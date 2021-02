Angelino mejora la calidad de vida de su madre tras ingeniosa creación

La historia de Gabriel Panes y su madre, puede ser conocida por algunas personas. Tal vez muchos lo han visto transitar en bicicleta por las calles de Los Ángeles transportando a su madre.

Lo cierto es que Gabriel hace algunos años, creó un novedoso sistema de transporte para otorgar mayor movilidad a su madre, el cual consiste en un “carrito” soldado a su bicicleta con una cómoda silla de cuero beige.

Gabriel, vecino de la población Basilio Muñoz, comenta que hace tres años Alejandrina, su madre, quien fue una reconocida vendedora de frutos secos del centro de la ciudad, comenzó a perder la energía para poder movilizarse y como el expresó “mi madre es un ave, y las aves no pueden estar encerradas. Si tú las encierras, se deprimen” por lo tanto, al encontrar esta silla de cuero, prácticamente en la basura de la avenida Las Industrias, se le ocurrió la idea de transformarla.

“Yo soy maestro en terminaciones y junto a un amigo que me ayudó a crearla y a soldar, inventamos este sistema tan especial para que ella se sienta libre, por lo menos una vez a la semana, mi mamá es una persona única y de espíritu jovial, por lo tanto me daba mucha pena verla encerrada, así que cuando no trabajo, intento sacarla lo que más pueda a pasear por la ciudad, para que logre ver el avance a su alrededor, como crecen las plantitas, el sol, las nubes, la lluvia en invierno y todo lo que hace tan linda a nuestra ciudad de Los Ángeles”.

TERAPIA Y RELAJO

Gabriel explica que la vida ha enfrentado a su familia a momentos complicados y que han logrado superar episodios difíciles, “la vida no ha sido fácil para nosotros, somos siete hermanos y tras vivir diferentes pérdidas familiares y bajones emocionales en nuestra vida, esto me ayuda a salir adelante. Acá existe mucha discriminación a quienes transitan en silla de ruedas, los conductores no respetan ni son empáticos, menos con los adultos mayores. No podía dejar a mi mamá andar sola con su silla”.







Dael, como le dice su madre, relata que recibe muchos comentarios positivos acerca de su particular “carrito”, también comenta que no han tenido accidentes, sólo que hace un año se le soltó la parte trasera del carro en plena Laguna Esmeralda. Hecho que no pasó a mayores, ya que la misma gente que pasaba por ahí lo ayudó. Todas estas situaciones lo hacen reflexionar: “Seamos más humildes, el padre Dios dijo eso, la extrema humildad hace grandes a las personas; si eres humilde vas a disfrutar más la vida y te va a cambiar la forma de gozarla y vivirla. Debemos aprovechar a nuestros padres mientras los tengamos con nosotros”.