Las realidades de los comerciantes yumbelinos que no pudieron vender en peregrinación de San Sebastián

Como una tradición histórica para el mundo católico, ayer se debió realizar la fiesta religiosa de San Sebastián, una de las más grandes del país. Sin embargo, por segunda ocasión consecutiva no se pudo llevar a cabo esta procesión que, según cifras de las autoridades, llegaba cerca de 500 mil personas.

Como Diario La Tribuna, quisimos conocer la realidad de los comerciantes que hace décadas esperaban esta celebración para mejorar sus ingresos.

En el recorrido que realizamos a las estrictas fiscalizaciones que llevó a cabo la autoridad tanto sanitaria, de gobierno y policial, conversamos con quienes día a día viven en la comuna santuario. En uno de los trayectos, nos cruzamos con un señor que vende flores tipo statice y vamos a llamar Pedro.

Este comerciante yumbelino cosecha y vende esta flor que desde enero comienza su producción. La mayoría de las personas las compra para ir a dejar a sus deudos en el cementerio.

Cuando comenzamos hablar de la celebración de San Sebastián, admitió que “ha sido un año difícil, para mí porque ya estoy en la tercera edad y recibo una pensión, pero acá hay gente que vive de lo que vende en estas fechas, porque acá no hay trabajo como de fábricas como en otros lugares”.

“Los 20 de enero de otros años vendíamos con mi señora que ahora ya está fallecida. Ella vendía espigas y velas en la iglesia y yo lo que saliera en el día, y con eso no teníamos para qué preocuparnos en el invierno. Lo penoso es que no soy solo yo sino que es la gran mayoría de la gente de este pueblo”, sostuvo el comerciante.

“Hay personas peor que uno porque saben hacer solo una cosa o al menos yo le doy a lo que venga, ya sea para ganarme la plata para el pan y más. Veníamos mal del estallido social pero con la pandemia esto se puso color de hormiga”.

Otra de las comerciantes que dio su testimonio fue Maritza Álvarez, una mujer de unos 50 años que vende todo tipo de productos en la calle Castellón, en la parte céntrica de la comuna de Yumbel. “Ha sido muy difícil porque uno trabaja a lo poco y nada, las ventas han sido malas, además de la poca ayuda, de parte de todos, yo no le echó la culpa a una autoridad o a otra, pero a pesar de que esta dura la vida no falta el pan para llevar a la casa”, comentó.

“De esta fecha mucha gente vive el año completo pero si es para la salud de nosotros, hay que seguir adelante. Si nosotros no ponemos de nuestra parte nadie se va a mejorar y cada día va a ser peor y no vale la pena echarse a morir”, relató Álvarez,

Cuando le pregunto qué piensa del cierre de las entradas a Yumbel para los peregrinos, aseguró que “por un lado está bueno porque los pocos que vivimos acá no nos contagiamos y yo pongo por encima la salud y después el dinero. Después podemos estar sanos y seguimos trabajando igual, pero si nos pasa algo y nos enfermamos, va a ser peor porque se nos va ir la vida y no vamos a ganar nada por ir detrás de la plata, mientras que ahora se gana poquito, sin embargo, estamos con salud”.

Consultado el alcalde Juan Cabezas, sostuvo que el comercio que está en la plaza “no han dejado de vender sus productos. Lo que no se permitió fue la venta en puesto de las calles o en la vía pública. Desde marzo pasado no se está haciendo, eso sí repercute en las arcas municipales, no obstante, a quien más le afecta es al pequeño comercio que no han tenido la concurrencia de otros años”.

El edil informó que “hasta el lunes a las 5 de la madrugada se estarán realizando fiscalizaciones en los cinco puntos de la comuna, que corresponden a la Ruta Q 60 Cerro La Virgen, Ruta Q 754 km. 02, Ruta Q 60 Puente Las Obras, Ruta Q 54 Forestal Casino y la Ruta Q 630 Paradero 1 Las Nieves”.

EL gobernador de la provincia de Biobío, Ignacio Fica dio a conocer que durante la mañana se devolvieron a 80 vehículos que no contaban con los permisos respectivos para ingresar a esta comuna que está en fase dos del Plan Paso a Paso.