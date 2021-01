Negrete: nominación de candidato a alcalde en la UDI desató nueva polémica

Las polémicas no cesan en la comuna de Negrete. A fines de diciembre, su alcalde Francisco Javier Melo debió renunciar luego que fuera encarcelado y formalizado en un caso de corrupción por la licitación de luminarias LED a la empresa Itelecom, que también involucra a funcionarios de los municipios de Chillán e Iquique.

Este incidente judicial derivó en la renuncia del asesor jurídico y en la petición de cese de funciones de la administradora municipal, que fue aprobada los concejales. Mientras tanto, el secretario municipal, Hugo Räber, debió asumir como alcalde suplente mientras los integrantes del cuerpo colegiado son citados a una sesión extraordinaria para escoger entre ellos al nuevo jefe comunal.

Como si fuera poco, los funcionarios de la salud municipalizada no han recibido sus remuneraciones del mes anterior. Incluso, ni siquiera los propios concejales han recibido la dieta correspondiente a diciembre.

El último capítulo se escribió en la jornada de ayer jueves y tiene que ver con la soterrada pugna por la definición de los candidatos a alcalde, cuyos nombres definitivos deben inscribirse – a más tarde – el próximo lunes 11 de enero.

En este caso en particular, el foco de conflicto está en la Unión Demócrata Independiente (UDI). Es que trascendió que la colectividad oficialista, que ahora dirige el diputado Javier Macaya, llevará a Oscar Burgos Vidal.

Burgos, que tendría la venia del diputado gremialista Iván Norambuena, es conocido en Negrete. Fue elegido jefe comunal negretino a mediados de los años 90, en una votación realizada por los concejales debido al fallecimiento del titular. Sin embargo, fue derrotado por Edwin von Jentschyk en la primera vez que intentó reelegirse. En 2004 asumió como director de Desarrollo Comunitario en la Municipalidad de Los Angeles, cargo que mantuvo hasta 2011.

Sin embargo, su nombre despertó el rechazo de Rodrigo Vidal, jefe de conservación de Vialidad. Él es hijo de Plácido Vidal, quien disputó la alcaldía de Negrete a Francisco Javier Melo en los comicios de 20016. Fue derrotado con una diferencia cercana a los 700 votos.

El punto es que se filtró un audio de Rodrigo Vidal en que reclama de manera airada por la nominación de Oscar Burgos e, incluso, llama a arrojar tomates a la sede parlamentaria del diputado Norambuena en la ciudad de Los Ángeles.

El audio fue revelado ayer por radio Cooperativa donde se escucha cómo Vidal reclama porque Oscar Burgos es nombrado como postulante para disputar la alcaldía. “Un militante suspendido, que no es ningún aporte en Negrete, impuesto en Santiago por sus amigos Pepa Hoffmann y Javier Macaya”, señala el ofuscado hijo.

Además, involucra a la senadora Jacqueline van Rysselberghe, a su jefa de gabinete Olga Osses y al presidente regional de la UDI, Claudio Parra, al afirmar que ellos le sugirieron tomas acciones, como la de arrojar tomates.

“Me dicen ellos que lo que tenemos que hacer es tomar otro tipo de medidas: incluso me aconsejaban que nosotros fuéramos en un grupo importante -ojalá unas 100, 200 personas- afuera de la sede parlamentaria de este señor Norambuena a hacerle una protesta. Les pido su apoyo. Tenemos el apoyo de la Gobernación, de Germán Barra, que es el jefe de gabinete del gobernador… Yo soy de un tono no tan agresivo y se me ocurrió una idea: ir con tomates y tirarle tomates a la sede de este señor, para que entienda que en Negrete la democracia existe y que nuestro candidato es Plácido Vidal”.

Por lo mismo, incluso convocó y coordina para que “esto lo podamos hacer antes de las 12 del día, que salga en la prensa y repercuta en la nueva directiva nacional de la UDI, que lo único que quiere es imponerse a costa del autoritarismo y el amiguismo”.

HUMORADA

En declaraciones a radio Cooperativa, el propio Rodrigo Vida, también militante UDI, reconoció la existencia del audio pero le bajó el perfil al asegurar que fue el marco de una conversación ocurrida dentro de un grupo de Whatsapp. “Casi, por así decirlo, (es) una humorada más que algo que se vaya a concretar. No se va a hacer, en ningún caso”.

De paso, aseguró que “hay que resguardar la salud de las personas”, a propósito que semejante acción de habría realizado en Los Ángeles, comuna que se encuentra con cuarentena total por la pandemia del coronavirus.

En su defensa, afirmó que “siempre he sido una persona que apela por el orden público por sobre todas las cosas, y más aún como militante de la UDI que he sido hace años: siempre he apelado por apoyar a nuestros parlamentarios, indistintamente las corrientes dentro del partido”.

Sin embargo, el presidente regional del partido, Claudio Parra, quien fue aludido por Rodrigo Vidal, reconoció que el mensaje refleja a un malestar aunque no validó la idea de arrojar tomates. De paso, convocó a dialogar para acercar las posiciones.

Con más relajo se lo tomó el diputado Iván Norambuena, quien fue sindicado por Vidal como el responsable de imponer a Oscar Burgos en detrimento de Plácido Vidal. “Aprovecharía de mejor forma los tomates, dada la situación que estamos viviendo”, señaló.

Complementó lo anterior diciendo que “cada uno está en su libertad y tendrá que asumir la responsabilidad de esos actos en la situación de pandemia y con cuarentena que estamos, en una zona muy complicada también. Los motivos son injustificados, hay un proceso que se está llevando adelante por la designación de las candidaturas y a eso hay que someterse”.

GOBERNADOR

El gobernador Ignacio Fica también salió a desmentir cualquier participación de su jefe de gabinete y exhortó a los a poner orden a sus militantes. Este tipo de situaciones no pueden ocurrir, y más en la situación sanitaria como la que estamos viviendo a nivel provincial”.