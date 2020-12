Comerciantes minoristas también piden abrir sus negocios

Con argumentos similares a los expresados por los gremios de la zona, un grupo de comerciantes del centro de Los Ángeles envió cartas al alcalde Esteban Krause y al gobernador Ignacio Fica solicitar la apertura de sus negocios en los días previos a la Navidad.

En la misiva, exponen a las autoridades “la dramática situación que nos aqueja, que empaticen con nosotros y que puedan intervenir ante las autoridades del gobierno central”.

Según Juan Cea, uno de los firmantes, “de no poder trabajar antes de navidad, muchos de estos locales ya no podrán seguir. Hay créditos, arriendos, patentes comerciales, ivas y contadores que se deben cancelar sí o sí. Si no vendemos ¿cómo lo hacemos?”.

De paso, en la misma carta señalan que “la cuarentena es una medida tardía e injusta y el resultado de ésta solo será pobreza, pues tampoco se está fiscalizado donde deben apuntar las fiscalizaciones.

En la misma línea de los gremios de Los Angeles y de la provincia, sostuvo que tres de cada cuatro brotes de coronavirus se producen en reuniones sociales y familiares dentro de los hogares y no en los locales comerciales.