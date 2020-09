Retención del 10% en Los Ángeles supera los 2 mil 300 millones de pesos y liquidaciones por pensión de alimentos aumentaron en 1873%

Según las estadísticas a nivel nacional, el monto total retenido de los fondos de los supuestos deudores de pensiones alimentarias es de $307.876.504.313.

De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

En el ámbito local se ha manifestado una situación nunca antes vista respecto a la tramitación de causas en el concepto de liquidación por pensión alimenticia, las cuales han alcanzado un aumento equivalente al 1873% de aumento respecto al año 2019 en el Juzgado de Familia de Los Ángeles.

Al igual que desde marzo a la fecha en el juzgado angelino se han atendido 7.738 personas, con consultas ligadas principalmente a la resolución del 10% y también por la atención ligada al Bono Clase Media.

Diario La Tribuna conversó en exclusiva con Cristián Pacheco Pino Juez presidente del Juzgado de Familia de Los Ángeles, respecto a los elevados porcentajes de liquidaciones por pensión a alimenticias que el juzgado ha debido tramitar en el contexto del retiro de los fondos previsionales de las AFPs, la retención del monto asociado al 10% en la capital provincial y cómo el Poder Judicial ha afrontado el trabajo en tiempos de pandemia respecto al área de familia.

¿Cómo se ha manifestado el cambio porcentual respecto a las liquidaciones por pensiones alimenticias en Los Ángeles y cuál es el monto de retención asociado al 10%?

El monto total adeudado por los alimentantes está indeterminado, pero el monto total retenido exacto es $2.345.300.773.

Existe un alto número de causas de pensión de alimentos, nosotros por ejemplo tuvimos un aumento importante en los ingresos de “Causa Z”, que son las causas de cumplimiento de alimento. Los meses de agosto y septiembre, comparativamente del año 2019 y 2020, se nota cómo se ha producido un alza importante en los escritos en causas de cumplimiento; en 2019 habían 501 causas y en 2020 actualmente hay 921, eso representa un incremento de 420 ingresos adicionales, es un equivalente a un 84%.

Si hacemos un desglose la cantidad de escritos en el periodo 2019, tenemos 8510, actualmente este asciende número a 14.258 respecto a las “Causas Z”, siendo de un 68% el alza.

Sin embargo, en las liquidaciones es donde se dispara absolutamente todo el tipo de porcentaje porque ahí llegamos a 1873% relacionadas al contexto de alimento, lo que implica un alza de 2940, más que las ingresadas en el año anterior.

Hay un indicador claro del impacto respecto al retiro del 10%, eso nos ha significado un aumento significativo de la carga de trabajo de los jueces, de los funcionarios, especialmente los que están a cargo del tema del cumplimiento y las liquidaciones.

Estamos en un orden de un 2000% y la capacidad del tribunal no tiene el diseño para poder absorber ese incremento, a pesar de que igual la corporación administrativa del Poder Judicial aumentó el número de funcionarios, incluso destinados de otros tribunales que nos están apoyando, y a pesar de eso, no somos capaces de absorber esta cantidad de liquidaciones.

Una vez que el trámite ya está hecho y se practicó la causa, esa liquidación posteriormente hay que notificarla, y una vez que se determina esta deuda, puede ser objetada por el alimentante porque puede que efectivamente esa deuda no corresponda porque se pagó, o bien, por alguna otra causal la persona podría oponerse.

¿Cómo ha enfrentado el Juzgado de Familia de Los Ángeles su labor en tiempos de pandemia?

Bueno, en primer lugar, la dificultad pasa por que la gente estaba acostumbrada a acudir presencialmente al tribunal a hacer consultas, y sin embargo, cuando nos vemos en la obligación de tomar algunas medidas para resguardar el derecho a la salud y a la vida de las personas, junto a los usuarios del tribunal nosotros tuvimos medidas para garantizar la continuidad del servicio judicial.

En este contexto, el tribunal tuvo que buscar algunos mecanismos para facilitar el acceso del público a la justicia. En una primera etapa se dejó de efectuar atenciones presenciales y comenzó toda la implementación de mecanismo virtual en la atención de público.

En primer término, con la preocupación especial que existía respecto a las causas de medidas de protección en cuanto a la vulneración de derechos de niños y adolescentes, y en las causas de violencia intrafamiliar, se tomó como decisión facilitar el acceso a las personas presencialmente.

Y las primeras audiencias que comenzaron a renovarse, luego de estar suspendidas en una primera etapa, fueron las audiencias preparatorias de protección y de violencia intrafamiliar, donde se declararon medidas cautelares.

Posteriormente, las audiencias fueron aumentando progresivamente en número y también en su tipología, en estos momentos nosotros tenemos ya cuatro salas que están funcionando y están operativas dos salas, son contenciosas, donde se conocen materias como alimento, divorcio y también otro tipo de materias que establece el artículo 8 de la ley de familia.

También hay una sala especializada donde se ven causas de violencia intrafamiliar, principalmente lo que es la violencia psicológica y física sin constatación de lesiones, y también medidas de protección. Entonces tenemos dos salas especializadas y dos contenciosas.

Ahora, también para nosotros es una preocupación el caso de las personas que, por ejemplo, no tienen acceso a los mecanismos tecnológicos, zonas rurales donde, por ejemplo, no existe facilidad de conexión a internet; nosotros lo que hicimos fue habilitar una sala especial para efectos de que pudiese la persona comparecer al tribunal tomando obviamente los resguardos sanitarios del caso, entonces la persona puede ir al tribunal, ingresa a una sala de audiencia, se conecta frente a una cámara, y ahí en el fondo puede participar con todos los intervinientes.

A través de esa modalidad, nosotros hemos podido abordar la situación de las personas que no tienen el acceso a los mecanismos tecnológicos. De esta forma estamos logrando acercar el mecanismo judicial a todos por igual.

Ahora nosotros también habilitamos un mecanismo de atención preferente a la víctima de violencia intrafamiliar y para aquellas personas que necesiten requerir medidas cautelares en causas de medidas de protección.

Los usuarios ingresan a una atención presencial con funcionarios destinados exclusivamente a la atención de público, que están de punto fijo.

Los denunciantes deben pasar a una sala, la cual tiene instalada una cámara, desde ahí ellos se conectan frente al monitor e interactúan con la consejera técnica, que esta desde su domicilio. Ella recibe el relato de la víctima, y en caso de ser necesario, se contacta con el magistrado a cargo para solicitar la firma de la resolución para otorgar la medida cautelar al solicitante.

¿Cuál es su opinión respecto al adeudamiento por pensiones alimenticias?

Las pensiones alimenticias en general tienen un alto índice, una alta tasa de incumplimiento, pero creo que con el paso del tiempo, si bien se han ido creando varios mecanismos para poder hacer efectivos los pagos de los alimentos, de todas maneras estos se han mantenido en el tiempo, yo creo que faltan más mecanismos para poder exigir y satisfacer la deuda.

Ahora, este es un avance importante a lo mejor, que se le permite pagar a través del retiro del 10%, sin duda, pero creo que debieran existir quizás otras fórmulas, la tendencia es que en general las personas no cumplen las pensiones de alimento y es un porcentaje importante.

Nosotros tenemos un correo electrónico en el apartado contacto para las consultas, también junto a un teléfono, el 2325697, que aparece publicado en la página del Poder Judicial. Contamos con atención remota, por zoom y tenemos atención especializada para violencia intrafamiliar y medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes. Y también la atención presencial, nosotros atendemos de lunes a viernes desde las 9:00 a 13:00 y el sábado de 9:00 a 12:00.