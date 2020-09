Gobierno confirmó querella contra los responsables de un nuevo asesinato en la “zona roja”

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez apuntó a quienes siguen hablando de presos políticos como los principales responsables de una violencia que se ha visto recrudecida en los últimos dos meses.

“Basta ya, basta ya” fueron las palabras del intendente Sergio Giacaman tras reunirse con la familia del joven de 21 años asesinado en Cañete en el marco de un nuevo atentado incendiario.



Las palabras fueron una cita de la hermana de la nueva víctima de la violencia rural en la Provincia de Arauco.



Según relató el intendente, un grupo de personas llegó con la intención de quemar tres viviendas, dos de ellas estaban vacías y en la tercera, debieron sacar a la familia para lograr su objetivo.



Al momento de retirarse, los delincuentes dispararon a quemarropa al joven Moisés, quien falleció esta mañana, producto de ese ataque.

Tras confirmar que el Gobierno presentará querellas contra los responsables, Giacaman espera que la extrema violencia termine pronto.



LA QUERELLA DEL GOBIERNO Y LOS CULPABLES DE PÉREZ



Visiblemente consternado, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman llegó hasta Cañete, para reunirse con la madre, la hermana y el hermano de Moisés, un joven de 21 años que se convirtió en una nueva víctima de la violencia rural.



De hecho el relato de Giacaman con los medios partió con los hechos: “un grupo de personas desconocidas atacaron, destruyeron, quemaron tres casas, dos de ellas estaban desocupadas, una estaba ocupada y a las personas que ahí vivían las sacaron, las forzaron a salir y luego, esta es materia que se tiene que investigar, al retirarse se habrían encontrado con vehículo y a quemarropa, le dispararon a este joven que falleció, Moisés”.



Agregó que “como gobierno, lamentamos profundamente este hecho, hemos conversado con la familia del joven. La familia está destruida emocionalmente, es un hecho muy violento”.



En este sentido y resaltando la cita de una de las familiares directos de Moisés, Giacaman continuó: “Quisiera citar a la hermana de Moisés, quien dijo con mucha fuerza: “¡Basta ya, basta ya”, llevamos en los últimos dos meses, hechos de extremada violencia y no hay ninguna demanda que justifique este nivel de violencia”.



En consecuencia, la autoridad confirmó las acciones judiciales: “Nosotros presentaremos querellas respectivas, esperamos que estos hechos se investiguen y se resuelvan, por nuestra parte ya comprometimos el mayor apoyo a la familias, nos interesa que la madre, el hermano y la hermana de Moisés reciban todo el apoyo del Gobierno”.



Con la convicción de que “tenemos que avanzar para terminar con esta situación de violencia”, el máximo representante de La Moneda en el Biobío hizo una petición especial a los vecinos de todos los sectores donde se viven estos ataques: “Yo quiero hacer un llamado a quiénes conocen de este tipo de situaciones, puedan conocer que realicen las denuncias respectivas, no queremos que estas situaciones se repitan, no queremos que hayan cómplices”.



LOS CULPABLES PARA INTERIOR



El ministro del Interior, Víctor Pérez participaba de una actividad en La Florida, Región Metropolitana cuando fue consultado por el asesinato de un joven de 21 años en Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Allí, el jefe del Gabinete de Piñera reconoció que “esta violencia se ha acrecentado porque tenemos a personas condenadas y detenidas”.



Agregó, dando a entender que existen culpables a la hora de motivar el aumento y crudeza de los ataques que “Todos estos actos de violencia, muchas veces, se justifican en apoyo a lo que esos grupos denominan presos políticos. Aquí en Chile no hay presos políticos, los presos políticos son los que detiene el Gobierno, sin ningún proceso”.



En este sentido, envió un mensaje claro a quienes insisten en hablar de presos políticos: “Aquí son personas condenadas por los tribunales y, por lo tanto, tenemos que actuar sin eufemismo en esta naturaleza, para defender a personas inocentes como Moisés que a los 21 años murió hoy en la mañana (ayer) o como Monserrat que fue baleada hace tres semanas”.