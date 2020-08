Krause por estadio: “Yo no me voy a sentar a buscar alternativas para reemplazar el proyecto”

En tanto, quien fuera jefe de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno Regional del Biobío, cuando se votó el presupuesto en el CORE y fue visado por la autoridad de la región, Rodrigo Daroch, este reconoció que la propuesta del Ejecutivo solo dilata el deseo de los ciudadanos.

Hasta esta edición lo único que se podía sacar en limpio de las conversaciones en torno a la construcción del estadio, luego que el gobierno cerrara la puerta a su implementación, era una mesa de trabajo nacida como un acuerdo de los diputados de la Comisión de Deportes.



En dicha instancia, según se relató tras la sesión del pasado miércoles, podrían estar presentes todas las agrupaciones deportivas de Los Ángeles, además de todas las autoridades políticas que quisieran estar, sin embargo, parece que eso tampoco ocurrirá.

Las razones del alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, para dar viabilidad a una instancia negociadora son simples, su mandato es otro.



En tanto y tras la propuesta presentada a mitad de la semana pasada por el subsecretario de Deportes, Andrés Otero a los representantes distritales sobre un nuevo estadio en tres etapas más un centro de Elige Vivir Sano, las aclaraciones vinieron desde el ex jefe de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno Regional del Biobío, cuando se votó el presupuesto en el CORE y fue visado por la autoridad de la región, Rodrigo Daroch, este reconoció que la propuesta del Ejecutivo solo dilata el deseo de los ciudadanos.



LA NUEVA MOLESTIA DE KRAUSE



El gobernador, Ignacio Fica relató a La Tribuna que “Lo decíamos y lo conversábamos hace un tiempo atrás el tema de dejar en claro, a través de Momento Republicano que el Gobierno, efectivamente, nunca le ha dicho no al estadio de Los Ángeles”.



Esas palabras fueron desmentidas, con documento en mano, por el alcalde; Esteban Krause quien mostró al “Diario de La Provincia”, el oficio N°359 fechado el 24 de julio, firmado por Leonardo Baño Oyarce como director (S) del Instituto Nacional de Deportes de Chile, Región del Biobío y que señala en su parte central: “Pone término anticipado al Convenio de Transferencia de Inversión en Infraestructura Deportiva denominado “Construcción Estadio Comuna de Los Ángeles”, obligando de devolver a la “brevedad posible” los dineros que ya fueron depositados en las arcas edilicias.

NO A LA MESA DE TRABAJO



Si bien el tema político en los fondos del estadio corre por un carril paralelo al interés ciudadano y a de los deportistas, lo cierto es que la molestia de Krause tiene sustento y respaldo soberano, pues la legitimidad del proyecto se basa en sus concejales y en las consultas ciudadanas.



Bajo esta mirada y consultado por el tema de la mesa de trabajo con los diputados, el gobierno y quienes quisieran estar para analizar alternativas, el alcalde de Los Ángeles cerró la puerta a una posible negociación.



“Yo tengo un mandato, un mandato de los dirigentes deportivos de Los Ángeles, tengo un mandato de los dirigentes deportivos de Los Ángeles asumido a través de un acuerdo del Concejo Municipal, de no aceptar otra alternativa que no sea la construcción de este proyecto”, sentenció Krause.

En concreto, la decisión del líder político de los angelinos pasa, también “porque esta es una realidad (el proyecto originario) y lo que nos ofrece el Ministerio del Deporte es una promesa, una promesa que de acuerdo a los tiempos que nosotros pudimos calcular, se va a hacer, si es que se cumplen todas las tareas que hay que realizar para ese cumplimiento, aproximadamente en dos o tres años más”.



Así entonces y basado todo su respaldo en la democracia y en el soberano, Krause resaltó: “El mandato que tengo yo como alcalde es defender el proyecto que la ciudad de Los Ángeles, que la comuna de Los Ángeles ha visto, es el proyecto que fue financiado por el Ministerio del Deporte y por el Gobierno Regional”.



Sobre si cerró la puerta a la mesa para negociar un nuevo estadio fue claro en decir que no, pero podría dialogar en torno a la entrega de los fondos: “Podría sentarme, en la eventualidad si es que me hablan de que se va a cambiar la programación en cuanto a la forma de pago de las obras, pero yo no me voy a sentar a buscar alternativas para reemplazar el proyecto que hoy día tenemos aprobado, a punto de licitar y que está parado por el gobierno”.



DAROCH Y LA EXPLICACIÓN DE LA BUROCRACIA

El actual vicepresidente nacional del PPD y, en su momento jefe de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Daroch era parte del GORE en el momento en que se autorizaron los fondos votados por el Consejo Regional y se ha convertido en una voz con piso para apoyar el sueño de los angelinos y de la provincia.



Por lo mismo, consultado por La Tribuna sobre la propuesta del Ministerio del Deporte para la creación, sus palabras fueron inmediatas.

Se trata de una alternativa interesante que, sin embargo, haría empezar todo desde cero, demorando el inicio de la construcción, hasta 2025, por lo bajo.



En este sentido, quien también fuera gobernador de Arauco indicó que “lo que plantea el gobierno con la propuesta de un nuevo estadio con capacidad de aforo menor, sumando infraestructura adicional como CVS (Centro Vivir Sano) es sin duda en el papel una propuesta interesante, pero siendo realistas y franco no tiene ninguna viabilidad cercana futura para el deporte angelino, al menos de aquí entre 3 o 5 años más, aceptar por parte del municipio esta propuesta del gobierno y dejar de perseverar en el estadio con su proyecto original significará en términos prácticos retrasar el inicio de la construcción del estadio con suerte para el 2023 y entregado para su uso el finales del 2024 o inicio del 2025 aproximadamente”.

Daroch agregó que “ahora, lo que no dice el gobierno es que al liquidar el proyecto actual significará para la unidad formuladora, iniciar una nueva ficha en el sistema nacional de inversiones, con nuevos estudios, nuevos proyectos de ingeniería, arquitectura y estudios de suelos, además de revisiones con analistas técnicos en el Gobierno Regional, Ministerio del Deporte y Ministerio de Desarrollo Social, para la obtención de su RS, recién al pasar por los estamentos antes señalados y tener la Recomendación Técnica favorable por los organismos competentes, vendría la asignación de recursos por parte de las entidades financieras (GORE-Mindep), luego se debe proceder a la firma de los convenios con las entidades financieras y la Municipalidad, continuando con las respectivas tomas de razón en Contraloría, para recién después del VB del ente contralor iniciar el proceso licitatorio para adjudicar la empresa que finalmente construiría el sueño angelino del estadio”.



OFERTA QUE NO HABLA DE TIEMPOS



Aunque está consciente que la oferta presentada por el subsecretario del Deporte, Andrés Otero llama la atención y la entrega adicional de una especie de Centro de Alto Rendimiento es atractiva, lo cierto es que Rodrigo Daroch pide respetar el proceso que vivió una ciudad completa, un sueño que ha sobrepasado a distintas administraciones municipales y que tuvo un alta participación ciudadana.

Por lo mismo, el vicepresidente nacional del PPD agregó que “todo lo dicho anteriormente hoy ya está realizado con un tremendo trabajo técnico municipal, liderado por el alcalde Krause con recursos municipales en el terreno y recursos vía IND invertidos en sus estudios y diseños, con procesos administrativos aún abiertos y vigentes como son los dos convenios y la licitación que al encontrarse cerrada sólo resta al municipio adjudicar a la empresa la cual en este año iniciaría la ejecución de obras del anhelado estadio”.



Así entonces, el ex gobernador de Arauco resaltó que “sin duda lo que ofrece este gobierno es una propuesta a muy largo plazo dentro de la cual ni siquiera son recursos que este mismo gobierno decidirá, ellos se están comprometiendo con recursos que administrativamente dependerán de otra administración que estará sentada en La Moneda será otro el gobierno, en otras palabras si ya no hicieron valer su palabra ante hechos consumados por qué toda la ciudad y toda una provincia deberá creerles ante recursos que ni siquiera dependerá su asignación presupuestaria bajo la administración del Presidente Piñera”.