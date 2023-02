Entregaron balance del combate a incendios forestales en Centro de Acopio para afectados

El secretario regional ministerial de Gobierno de Biobío, Eduardo Vivanco, dijo en el punto de prensa organizado en el Destacamento de Los Ángeles, que “hubo desplazamiento de contingente y maquinaria hacia la zona de Nacimiento, y efectivamente fue y continúa siendo el punto más complicado que tenemos en la provincia de Biobío, no obstante hay otros focos que se mantienen activos y que también están en combate”.

“Desde cierto punto uno puede decir que la planificación está siendo acorde a como se están desarrollando las circunstancias”, destacó el vocero de Gobierno. Vivanco agregó que “no queremos tener exceso de optimismo. Si bien el clima nos acompaña en este momento es posible que los próximos días tengamos condiciones desfavorables. Lo importante y que queremos transmitirle a la ciudadanía es que lo que sí está ocurriendo es que desde el Centro de Mando del Destacamento de Montaña de la Fuerza de Trabajo Biobío se está concurriendo a los puntos que son más críticos en cada una de las circunstancias”.

APORTES SE ENTREGAN CON RÁPIDEZ A AFECTADOS

El seremi de Gobierno indicó que “en ese punto y en esa planificación está funcionando bien y junto con el respiro del clima la situación ha permitido mantener la situación más controlada que al inicio, cuando las condiciones eran más desfavorables”. Respecto a las condiciones actuales en el combate al fuego, Eduardo Vivanco explicó que “hay más contingente, hay más maquinaria y hay más preocupación. De hecho hoy el ministro de Transporte y Telecomunicaciones se dirige a la zona, para ver, junto con la situación general, los problemas de conectividad que pudieran estar presentándose en esa zona y en otros”. El secretario contó que el encargado de dicha cartera estará durante la jornada del día de hoy “en la comuna de Yumbel a hacer lo mismo”.

Sobre la cadena de distribución de las ayudas gestionadas por el personal militar de Los Ángeles, el secretario regional ministerial de Gobierno indicó que “hay una planificación de apoyo temprano, que es una de las cosas más importantes: llegar con ayuda rápido. Se tuvo una importante donación de frutas y verduras que se está distribuyendo rápidamente porque en la fuerza de tarea en el Destacamento de Montaña se ha establecido un centro de acopio donde voluntarios, junto al Ejército y algunos funcionarios públicos están gestionando la clasificación y distribución de estos recursos, centralizándose la ayuda que llega desde privados para poder tener una eficiente distribución y evitar la duplicidad de apoyo a distintas comunidades”.

CONTINGENTE SE MANTENDRÁ EN ZONAS DE TOQUE DE QUEDA

“Si alguien desea hacerlo directamente les solicitamos que nos comuniquen para tener el registro de lo que se entregó en un determinado lugar y no repetir esa cooperación. Agradecemos una vez más al Ejercito por estar apoyando esta función tan importante, que también es la distribución de apoyo inmediato”, cerró el secretario regional ministerial de Gobierno de Biobío. El teniente coronel Cristian Lauriani, comandante del Destacamento de Los Ángeles y comandante de la Fuerza de Tarea de Los Ángeles para la catástrofe, realizó el balance de la segunda noche de toque de queda en Los Ángeles, indicando que “ha sido muy positivo. Durante la noche desplegamos siete puestos de control y siete patrullas en las dos comunas donde se está desarrollando el toque de queda”.

“Tuvimos 134 personas controladas, de las cuales solo 34 no tenían salvoconducto. Sin embargo, ahí todos tenían una justificación válida. No hubo detenidos y se desarrolló todo con normalidad. En paralelo mantuvimos los patrullajes nocturnos al resto de las comunas de la provincia, con un importante contingente militar y en coordinación con Carabineros y la PDI”, detalló Lauriani. Lo anterior según el comandante, con el objetivo de “seguir proporcionando la seguridad necesaria para la zona. Quiero destacar que ha habido una coherencia entre la presencia militar y la seguridad que se está entregando. Esto ha impedido que hayan nuevas denuncias de incendios y ha permitido disminuir los incendios intencionales”.

OBSERVAN DISMINUCIÓN DE FOCOS DE INCENDIO EN BIOBÍO

En los casos donde se cursó infracciones a personas por no respetar el toque de queda, Cristian Lauriani explicó que “el segundo día ciertas personas no sabían de la medida y se les indicó que debían sacar el salvoconducto en Comisaría Virtual, por lo que no hubo mayores inconvenientes ni detenidos”. “La segunda jornada fue tranquila, de mucho civismo por parte de la ciudadanía. Hay mucho interés por cooperar pero también por ser respetuosos de la autoridad y de cooperar a la seguridad que se está materializando en este minuto en la provincia”, realzó el vocero del Destacamento de Los Ángeles.

Respecto a la situación de los incendios, el comandante del Destacamento de Los Ángeles consideró que “está presentándose de una manera favorable. Hay una disminución de estos en las áreas donde se está combatiendo el fuego, sin embargo queremos ser cautos. Mantenemos los despliegues operativos de los efectivos de CONAF, de las brigadas forestales y también de CMPC y Bomberos, con el fin de que se mantengan controlados los incendios y no sigan propagándose”. Sobre el diálogo con actores del mundo privado para actuar conjuntamente en esta crisis, Lauriani dijo que “estamos enlazados con el Estado y sus distintas instituciones. También agradecemos las distintas ayudas de privados que ha llegado al centro de acopio que llegó al Destacamento y administrado por la Delegación Provincial”. “También destacó el importante aporte de CMPC, con importantes apoyos y recursos con los cuales están apoyando a las distintas comunas, sobre todo con las cuales tienen mayor contacto”.

ENTREGARÁN 200 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AFECTADOS

“Todo eso se está centralizando en el Destacamento. Ayer distribuimos 134 cajas de alimentos perecibles y no perecibles a todas las comunas afectadas y a todas las personas que se han visto afectadas por esta catástrofe. Hoy pretendemos llevar 200 cajas más y así seguir apoyando logísticamente a la gente que más lo necesita”, detalló el comandante. El teniente coronel Cristian Lauriani llamó a “seguir manteniendo el entusiasmo por apoyar, así como a la gente que nos está ayudando en el Destacamento. Destacan los voluntarios, distintas organizaciones y la Reserva Activa del Ejército. De hecho este centro de Acopio está administrado por la Reserva del Ejército, quienes sienten el llamado a la vocación y de manera voluntaria están trabajando acá”.