El seremi de Vivienda y Urbanismo Antonio Marchant junto al director de Serviu, Roberto Grandón y la vocera de Gobierno local, Valentina Pradenas se hicieron presentes en Villa Doña Francisca II y III de Chillán para supervisar a las duplas técnico-sociales de Serviu, que iniciaron el levantamiento de información de daños de las viviendas siniestradas y acompañamiento a las familias afectadas.

Estas familias son parte de las 21 cuyas casas resultaron con daños en la capital regional en el marco de los incendios forestales. El trabajo de Serviu es por etapas y posterior a lo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios en la confección de la Ficha Básica de Emergencia.

“Lo que nos corresponde es tener una evaluación técnica de todas las viviendas siniestradas, evaluar ese daño y posteriormente programar lo que viene, que es lo que los vecinos están esperando: proceso de reconstrucción, la forma de este proceso, los tiempos y requisitos que vamos a plantear”, sostuvo el Seremi Marchant.

En esta línea el director de Serviu Roberto Grandón explicó que los equipos visitaron además sectores como Boyen, Quilmo y Verde Esperanza. “Nuestro objetivo es acompañar a las familias en este proceso de reconstrucción que se está generando. Nos desplegaremos también en la comuna de Coelemu para realizar 35 evaluaciones y así vamos a ir día a día avanzando para ver qué comunas seguiremos abordando”, apuntó.

Para la vocera de Gobierno en Ñuble, Valentina Pradenas “hay que ser enfáticos en señalar que no los vamos a dejar solos. El Gobierno se encuentra desplegado en terreno para atender todas las urgencias y realizar las coordinaciones necesarias ante los incendios forestales que afectan a la región, ese es el mandato entregado por el Presidente Gabriel Boric”.

María Monsalves de Doña Francisca II perdió todo tras el incendio en su casa. Valoró la presencia de las autoridades locales y dijo que “han estado junto a mí, no me he sentido sola, los he visto en terreno acompañándonos, dándonos apoyo. En este momento estoy de allegada y espero que esto avance para poder reconstruirme. Yo vivía acá con mu hijo y mis mascotas”.

Anita López de Villa Doña Francisca III señaló que hay preocupación por parte de las autoridades de vivienda, “esto va a salir adelante, nosotros quedamos a brazos cruzados, no tenemos nada. Igual quiero destacar a los vecinos que nos ayudaron a limpiar, con su cooperación, no nos ha faltado el alimento y estamos albergados en la casa de una vecina”, puntualizó.