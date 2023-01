El Plan de Emergencia Habitacional es uno de los pilares de la actual administración y es en ese sentido, que el Gobierno de Gabriel Boric ha enfocado sus esfuerzos para cumplir su compromiso y entregar solución habitacional a miles de familias que desde hace años esperan vivir en un hogar propio y de manera digna.

“Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo somos muy conscientes que estamos viviendo un periodo marcado por una gran demanda habitacional. El aumento del déficit en este sentido, es un problema profundo de nuestra sociedad del que todos tenemos que hacernos cargo. En este contexto, el presidente Gabriel Boric nos ha encomendado que en este periodo de Gobierno construyamos 18.896 viviendas en la región, como parte del Plan de Emergencia Habitacional. Hoy, ya concluido el 2022 es importante destacar que tenemos un avance en relación con los proyectos, que alcanza un 30,8% en todas las líneas programáticas de la cartera”, señaló Claudia Toledo, Seremi de Vivienda y Urbanismo.

El Plan de Emergencia Habitacional, que comenzó su ejecución hace seis meses, ha logrado en este periodo entregar más de 30 mil viviendas a nivel nacional, 6.139 de éstas en la región del Biobío, en tanto 131.500 viviendas, están actualmente en ejecución en el país, de las cuales 13.901 se construyen en nuestra región. En específico el 2022, en la Provincia de Concepción se construyeron 3.060 viviendas; en la Provincia del Biobío, 1.470 y, en la Provincia de Arauco, 269, más 1.340 subsidios que suman como adquisición de los programas DS49, DS01 y DS120.

En definitiva, el Minvu en la región ha cumplido en 2022 con el 30,8% del total comprometido de viviendas para el Biobío hasta al término de la actual administración. Sin embargo, desde la cartera indican conocer que la meta presidencial no significa resolver el problema completamente, ya que existen más de 640 mil familias sin viviendas y el objetivo avanza según la realidad del escenario actual, teniendo en cuenta las capacidades de las empresas para producir viviendas, el contexto del sector y el alza en el costo de los insumos, entre otros factores que juegan un rol decisorio a la hora establecer compromisos, “esta cifra alcanzada de un 30% en relación con la meta que tenemos como región, no es menor, ya que debemos considerar que no es fácil ejecutar y terminar proyectos, sobre todo con las dificultades que hemos tenido, por ejemplo, con las empresas, por la pandemia, el alza de los costos de los materiales. Por tanto, desarrollamos una serie de acciones en esa línea que por lo menos en el tema de costos de incrementos va a seguir vigente hasta marzo”, dijo Claudia Toledo.

Aún con ese escenario, se han establecido metas concretas, por ejemplo a nivel país, se estableció la construcción 260 mil viviendas al 2026, de las cuales el Minvu ya construyó 6.139 solo en el Biobío. Trabajo que ha sido posible gracias al esfuerzo técnico y social, que han conjugado su quehacer no sólo para la construcción de los proyectos alrededor de la región, sino también para acelerar los procesos administrativos respecto de evaluaciones ambientales, de impacto vial, así como ayudar a las Direcciones de Obras Municipales.

Desde el Gobierno indican que no se trata solo de la cantidad de viviendas que se producirán, sino que también hay una preocupación por los aspectos sociales, ya que no basta que el Estado contribuya en la producción de viviendas si no se preocupa también de construir la vida en común y de fortalecer el tejido social, “el presidente también nos ha solicitado poner énfasis no solo en la construcción de viviendas, sino que además en la planificación de hogares insertos en barrios de calidad y ciudades amigables, ya que detrás de cada solución habitacional existen familias que merecen vivir en condiciones más justas y dignas”, agregó Toledo.

Una planificación integral que no sólo busca entregar viviendas convencionales, sino que además promete estudiar diversas acciones para el cumplimiento de la meta presidencial, como facilitar la instalación de viviendas industrializadas por medio de un prototipo aprobado por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu, que permita contar con un modelo revisado que posteriormente prescinda de la evaluación de las DOM.

Así surge el primer edificio construido en madera de en el Biobío, precisamente en San Pedro de la Paz, que cuenta con características de primer nivel en sus 80 departamentos de 2 tipologías, de 43 y 54 metros, destinados al plan Arriendo a Precio Justo, cuyo cobro no podrá superar el 25% del total de ingresos del grupo familiar. El Minvu indicó que este parque de viviendas es solo una de las líneas para atender la necesidad de viviendas y que por tanto, tiene un sentido transitorio, ya que la vivienda propia siempre será prioritaria.

Sin duda el 2023 llega cargado de nuevos desafíos en materia de vivienda, la cartera de Vivienda señala que dentro del primer semestre de 2023 esperan financiar, en lo posible, la totalidad de las 260 mil viviendas comprometidas en el país, para así lograr el objetivo de entrega dentro del plazo estimado, “este año 2023 seguiremos trabajando con el mismo ímpetu. Vamos a tener abierto durante todo el año, llamados a postulación con corte cada 2 meses. Esto significa que, si un comité no alcanza a llegar con todos los antecedentes para que su proyecto sea evaluado, por ejemplo, en marzo, puede postular nuevamente en el mes de mayo, es decir, no quedará fuera y podrá seguir avanzando, las familias ya no tendrán que esperar 6 meses más”, cerró Toledo.