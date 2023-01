Los tres problemas en transporte y conectividad en Los Ángeles que se plantearon al ministro Muñoz

De acuerdo al censo de población de 2017, más de 50 mil habitantes de la comuna de Los Ángeles viven en los sectores rurales. En términos absolutos, la capital provincial es la que tiene un mayor número de su población viviendo en las zonas campesinas, lo que la convierte en la que tiene mayor ruralidad en el país.

Y son los residentes en esas áreas – que han ido en aumento cada vez más por las ventas de parcelas de media hectárea – quienes se ven enfrentados a dos problemas: la falta de un buen sistema de transporte de pasajeros y de una conexión a internet que sea segura y estable.

Pero los problemas de la capital provincial no se remiten solo a las zonas rurales. También al transporte público en la ciudad que ya suma más de 170 mil habitantes y que, cada día, se enfrenta a los agudos problemas por la fuerte congestión vehicular, especialmente en las horas peak.

Esos temas llevó bajo el brazo el alcalde de Los Angeles Esteban Krause al ministro de Trasportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en un encuentro realizado en la capital. La cita la realizó en su condición de presidente de la Asociación de Municipios Biobío Centro y estuvo acompañado de su colega de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, quien lidera la Asociación de Municipios Cordilleranos de Biobío (Amcordi).

LOCOMOCIÓN RURAL

Poca regularidad y escasa calidad, además de sectores rurales que simplemente no tienen un servicio de transporte de pasajeros en varios sectores de Los Ángeles. Esa es la realidad de

“Lo que vemos es que los vecinos y vecinos de los sectores rurales para transportarse a la ciudad de Los Ángeles deben trasladarse en sus propios vehículos particulares, lo que ahora es muy caro y con las dificultades de estacionarse en la ciudad”, apuntó Krause.

En ese marco, puso acento en que “con un buen sistema de transporte público rural podríamos evitar un montón de otros problemas que afectan a los usuarios y a la ciudad en general”.

Por lo mismo, al ministro de Transportes se le planteó mejorar el servicio de buses rurales, introduciendo con urgencia los cambios en la normativa legal para asegurar la regularidad y la cobertura de los buses.

INTERNET

“Muchos sectores rurales están sufriendo problemas por un mal servicio de internet. Hay lugares sin cobertura porque no tienen antenas y otros, aunque cuentan con antenas, no son suficientes para responder a la demanda. No se han actualizado”. Ese fue el diagnóstico realizado por el jefe comunal angelino respecto de la situación que también se replica en otras zonas de la provincia de Biobío.

A su juicio, parte del problema se debe a la “poca preocupación de las empresas prestadoras del servicio, así como también del Ministerio de Transportes en términos de la fiscalización. Eso lo expresamos con la más absoluta claridad”.

Aunque las soluciones son más de mediano plazo, el alcalde angelino aseguró que una acción más inmediata es la fiscalización de la autoridad competente para asegurar que se cuente con la conectividad comprometida.

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Otro punto expuesto por Esteban Krause al ministro de Transportes es la necesidad de establecer un perímetro de exclusión que permita que los taxibuses y colectivos urbanos cumplan con un servicio en horarios, tarifas y condiciones adecuadas, a cambio de un subsidio aportado por el Estado.

“He conversado con los taxibuseros sobre el perímetro de exclusión y están de acuerdo en general”, afirmó el jefe comunal.

El alcalde apuntó a que no hay supervisión sobre el funcionamiento del servicio: “Tenemos situaciones en que a las 7 u 8 de la tarde no hay transporte público. Como es por oferta y demanda, hay servicios que se dejan botados. Eso ocasiona que las personas tengan que salir a usar sus propios vehículos. Si no tengo un servicio público de transporte que sea bueno, seguro y que me dé certezas, voy a seguir usando el auto”.

En función de esa petición, Krause precisó que lo primero es hacer un estudio “para ver cuáles son las debilidades propias del transporte público y qué medidas se pueden tomar para arreglarlo”, materia que se está abordando con la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones a nivel regional.

Para la autoridad local, un punto importante que se expuso al secretario de Estado está relacionado con generar un programa de mejoramiento del transporte público en ciudades de tamaño intermedio, como Los Ángeles. “Le dijimos al ministro que nos sentíamos abandonados de las políticas públicas de transporte público. Hay enormes inversiones en el Metro en Santiago, se están haciendo gestiones para que el Biotrén llegue a Lota pero en ciudades, como Los Ángeles, nos estamos batiendo sin esas políticas públicas. Los alcaldes queremos pero no tenemos ni los recursos ni las atribuciones. Es el Estado el que debe pensar en estas ciudades intermedias para que la calidad de vida de sus habitantes no baje”.