Reconocen a empresas y trabajadores por su aporte a la inclusión

En el marco del Mes de la Inclusión, se realizó la 34° versión del Premio Inclusión de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que busca destacar a las organizaciones que han asumido un compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad.

“Buscamos promover la generación de oportunidades laborales para todas las personas, en especial a aquellas con algún grado de discapacidad, ya que nuestra experiencia al cuidado de pacientes que posterior a un accidente se han reintegrado al mundo del trabajo, nos demuestra que existe un gran potencial en cada trabajador. Esto está alineado con nuestro rol social, que nos lleva a poner a disposición de la comunidad toda nuestra expertise y calidad para hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias”, sostuvo Paulina Calfucoy, Gerenta de Asuntos Corporativos .

Dentro de este contexto, el Premio de Inclusión consideró la entrega de distinciones a pequeñas, medianas y grandes empresas y éstas recayeron en Seguridad Austral, Komatsu Cummins y Salcobrand. A esto se suma del Premio Reintegro del Trabajador o Trabajadora Rehabilitado, que se le entregó a Marcos López, trabajador de la empresa Antonio Castillo; y Jorge León, colaborador del restaurante Mistura del Perú. Finalmente, se hizo entrega del Premio Espíritu de Superación, que busca destacar al trabajador o trabajadora que, habiendo sufrido un trauma con graves consecuencias ha demostrado una actitud positiva, motivación permanente y es resiliente frente a la adversidad. En esta oportunidad, Ayleen Rodríguez Catalán, recibió este reconocimiento.

“Tuve un accidente muy grave y me diagnosticaron tetraplejía. Pensé que mi vida se había acabado porque no puedo moverme, hablar o comer por mí misma, pero el Hospital del Trabajador ACHS me prestó toda su ayuda, me brindaron apoyo y esperanza. Hoy tengo 29 años y tengo dos hijos, uno de 6 y otro de 11 años, y sé que nos espera un gran futuro por delante porque gracias a su amor seguiré luchando. Este premio que me ha otorgado el Hospital me dice que voy por buen camino” dice Ayleen Rodríguez Catalán.

Cabe mencionar que, la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor, actuó como validadora de los antecedentes de las postulaciones. Además, se constituyó un jurado integrado por representantes de la ACHS, Universidad Mayor, Dirección del Trabajo, Senadis, Sofofa, UNT, CAT, CUT y CTCH. Por último, la destacada artista y Diseñadora Sol Guillón, junto con pacientes del Taller de Rehabilitación del área de Terapia Ocupacional del Hospital del Trabajador de la ACHS, elaboraron obras de arte que fueron entregados a los ganadores.