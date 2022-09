San Rosendo en guerra contra EFE por negativa a permitir acceso a estadio municipal

La decisión fue tomada en agosto pasado pero recién el sábado se hizo pública. La Municipalidad de San Rosendo, con acuerdo unánime de su Concejo Municipal, presentó un recurso de protección en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

¿La razón? La negativa de la compañía estatal para permitir el acceso al sector del estadio municipal. El recinto deportivo puede ser remozado por completo, cumpliendo un viejo anhelo de los clubes de fútbol amateur locales.

Sin embargo, la decisión de EFE para prohibir el paso de vehículos de emergencia hacia el estadio a través del atravieso a nivel, haría inviable la opción de contar con un recinto nuevo.

Por eso, este sábado, el alcalde Rabindranath Acuña y los concejales se reunieron con representantes del fútbol amateur sanrosendino para detallar las acciones judiciales que interpusieron en contra de la empresa que buscan dejar sin efecto la determinación de la empresa estatal.

Además, se declararon en “estado de movilización” como una manera de presionar de manera pública por una alternativa de solución pronta.

CONFLICTO

La historia del conflicto parte con el anuncio del Gobierno Regional del Biobío para construir 50 estadios en la región. A San Rosendo le corresponde uno.

El propio municipio se frotaba las manos porque desde el 2018 es dueño del predio denominado Estadio Ferroviario que por más de 100 años perteneció a EFE.

Sin embargo, el 14 de julio pasado, la Gerencia General de EFE comunicó oficialmente que “prohíbe el acceso de vehículos de emergencia al predio denominado Estadio Ferroviario por el paso o atravieso a nivel existente”. A cambio, exige la construcción de un paso bajo o sobre nivel.

“En agosto, por acuerdo del Concejo Municipal, decidimos demandar a EFE, por la negativa a autorizar el atravieso a nivel”, detalló el alcalde Acuña. Incluso, aseguró que “después de tres años de conversar con ellos para tener un paso de vía autorizado para entrar al estadio, no nos otorgan el permiso”.

De acuerdo al jefe comunal, la idea de construir un paso sobre o bajo nivel “es mucho más caro incluso que el propio estadio. Además, tampoco existen los espacios para hacer una obra de esta envergadura”.

“Nos hemos declarado en estado movilización junto con los deportistas para sacar nuestro estadio adelante. No es posible que ahora que el Gobierno Regional tiene recursos para construir el estadio, no podamos avanzar porque ferrocarriles no nos autoriza el paso”.

RECURSO DE PROTECCIÓN

En el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Concepción, se apunta a que el acceso o camino de servidumbre existe y ha existido desde fines del siglo XIX y EFE lo “ha ocupado de forma positiva y aparente”.

Desde 2018 que el predio – que tiene una superficie de poco más de una hectárea – está en manos del municipio de San Rosendo cuya intención es convertirlo en un recinto deportivo de nivel con los recursos disponibles por el Gobierno Regional.

En el documento se indicia que además del estadio, por el cuestionado atravieso cruzan los vecinos de una población en la cual EFE arrienda viviendas, y se accede a las instalaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbío) que provee de agua potable a la comuna.

A juicio del municipio, la decisión de no autorizar el uso del paso a nivel es arbitraria, “por cuanto el referido acceso o atravieso a nivel de la línea férrea, se ha ocupado por 150 años, y no puede tornarse hoy “inseguro”, cuando la circulación ferroviaria por dicha vía, ha disminuido actualmente en más de un 1.000%. Si el acceso o atravieso fuere “inseguro”, EFE lo habría clausurado hace muchos años. Además, hace más de 50 años que no se registra ningún hecho de riesgo en dicho atravieso”. En la acción legal se afirma que la aplicabilidad de las normas “técnicas” de atravieso que indica EFE, validas desde 1931, serán aplicables para aquellos atraviesos nuevos que se soliciten después de la existencia o vigencia de su “reglamento”, pero jamás podrá aplicar a atraviesos existentes por más de 150 años y que sirven incluso a la misma empresa recurrida, quien arrienda y cobra un canon por ocupar su lote y sus viviendas, permitiendo dicho acceso a sus locatarios por la misma vía o atravieso, sin construir el paso desnivelado que sugiere le construyan terceros”.