Realizaron diagnóstico a la conectividad de zonas rurales del país

También el sexo de los usuarios, o no, de herramientas digitales, hace variar su acceso a internet: Las mujeres cuentan con menor acceso en comparación con los hombres.

Un estudio desarrollado por la Fundación para la Innovación Agraria sobre el estado de la conectividad en zonas rurales de Chile observó que hay una relación entre el tiempo que se viva en estos sectores y el nivel educacional alcanzado y el uso de tecnologías de la información, en un informe publicado por el órgano estatal para analizar el estado de este ítem de desarrollo en la población que habita estas zonas en el país.

La Fundación para la Innovación Agraria del Instituto del Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura, indica, en su resumen ejecutivo sobre las “Brechas en el Uso de TIC’S en Zonas Rurales”, donde se estudió el “Acceso y Uso de Internet y TIC’s para la Vinculación en Usuarias/os Prodesal de la Macrozona Central”, que “a grandes rasgos, se logró constatar que existen 4 brechas en torno al acceso y uso de internet. La primera corresponde a la brecha digital regional (…) la segunda (…) fue la brecha educacional (y) la tercera brecha es la generacional”. Además, el análisis realizado por la fundación estatal observa que “la brecha digital de género (…) favorece a las mujeres (…) ya que son estas las que tienen acceso a internet en mayor porcentaje y a su vez señalaron un rol protagónico en las vinculaciones con servicios públicos”.

CONEXIÓN ES PEOR MIENTRAS MÁS SE VIVE EN ZONAS RURALES

Entre los principales resultados sobre el acceso y uso de TIC’S e internet en los usuarios del Programa de Desarrollo Local, destaca que el “62% del total de las personas encuestadas señaló que sí tiene conexión a internet mientras que el 38% señaló que no posee conexión a internet”. “Se pudo comprobar (…) que el hecho de no residir en la RM aumenta la probabilidad de no tener acceso a internet. (…) Con ello se da luces sobre una centralización de la infraestructura de telecomunicaciones en torno a los grandes centros urbanos”. Otro factor diferenciador a la hora de avanzar o estancar el desarrollo de la conectividad en las distintas zonas del país alertado por la FIA fue “la pandemia (, que) tuvo efectos diferenciados entre quienes poseen o no conexión a internet, ya que quienes no tienen acceso vieron dificultades, por ejemplo, (en) las actividades educativas de sus hijas/os”.

“De igual forma, el tiempo de residencia en zonas rurales posee una relación con el acceso a internet (…) quienes residen en zonas rurales hace 10 años o menos, en promedio un 85,3% posee conexión a internet, mientras que quienes viven hace más de 10 años el porcentaje baja a 55,9%”, se agrega en el informe de la Fundación para la Innovación Agraria. El estudio verificó a su vez que “la edad es una variable que está relacionada con el acceso a internet, lo que correspondería a una tercera brecha identificada. Esto es esperable si se asume que la adquisición de competencias para el manejo de las TIC’s en personas mayores es un proceso paulatino”. “En cuanto a los datos, se evidencia que a medida que avanza la edad del porcentaje de acceso a internet decrece entre las/os usuarias/os, pasando de un 78,6% en quienes tienen entre 20 a 35 años, a un 45% en quienes tienen más de 81 años”, se explica en el informe.

DIGITALIZACIÓN ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA EDUCACIÓN

“La probabilidad de tener o no acceso a internet está relacionada estadísticamente con el nivel educacional de las/os usuarias/os siendo esta la cuarta brecha detectada” por la FIA. De hecho, de acuerdo a la fundación “el porcentaje de personas que declararon tener acceso a internet y que simultáneamente poseen un nivel educacional medio completo o superior alcanza el 81,2%, mientras que, por el contrario, el porcentaje de quienes tienen un nivel educacional medio incompleto o inferior y poseen acceso a internet es de 50,5%”. Otro perfil de interés de las comunicaciones entre usuaria/o y funcionaria/o del INDAP “es la calidad de la señal de internet en las zonas rurales. Respecto a esto, el estudio indica que las/os usuarias/os evalúan la calidad de internet mayoritariamente como regular (44%). Sumado a ello, un 33% declaró que la calidad del internet en su zona es “Mala o Muy mala””.

Como conclusiones el estudio de “Brechas en el Uso de TIC’S en Zonas Rurales” destaca que los problemas enunciados “no solo (son) una desconexión digital, sino que en una sociedad cada día más digitalizada, se convierte en una desconexión con el desarrollo de la sociedad y con el avance de sus sectores productivos”. “Estas brechas en su conjunto visibilizan que la digitalización de las comunicaciones es un proceso complejo que involucra cambios estructurales (mayor conectividad a nivel nacional incluyendo zonas aisladas y extremas) tanto a nivel material (posibilidad de acceso a recursos mediáticos) como subjetivos (falta de formación en el uso tecnológico, costumbre de relaciones analógicas, falta de interés)”, se observa en el análisis de la Fundación para la Innovación Agraria. FIA destaca “que las mujeres son quienes asumen un rol protagónico en cuanto al acceso a internet”.