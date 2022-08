Los detalles del inédito plan para incorporar 200 taxis eléctricos en la región

No han sido tiempos fáciles para los taxistas. El arribo de aplicaciones digitales y el alto precio de los combustibles han perjudicado una actividad que hace un siglo comenzó a funcionar por las calles del país.

En medio de este panorama, el gremio tuvo una noticia que puede abrir nuevas perspectivas: la posibilidad de renovar parte de la flota de vehículos, iniciativa denominada “Taxis eléctricos” que impulsó el Ministerio de Energía y el Gobierno Regional del Biobío.

Pero no será una renovación como la que se viene haciendo por años. Ahora se trata de la introducción de automóviles eléctricos, que ahorran energía por no consumir bencina o petróleo y que, además, no emiten contaminantes a la atmósfera.

Se trata de la más moderna tecnología que se caracteriza por usar un motor silencioso y tener el más completo equipamiento.

La propuesta – que implica un desembolso de 4 mil millones de pesos – tuvo la aprobación unánime por parte de consejeros y consejeras regionales.

José Parra, en representación de la Federación de dueños de taxis colectivos de la Región del Biobío, comentó que “hemos estado trabajando en este tema y creo que va a ser una gran noticia para nuestro gremio, que está pasando por un período muy difícil en cuanto al precio de los combustibles y de la situación económica”.

El plan se aplicará para 200 automóviles en las tres cabeceras provinciales: Los Ángeles, Lebu y el Gran Concepción. Cada taxista tendrá un cofinanciamiento de hasta 16 millones de pesos para el cambio de su auto convencional por uno eléctrico (cuyo costo promedio de $30 millones). Además, considera la entrega de un cargador domiciliario, avaluado en unos 3 millones de pesos, pero sin costo alguno al propietario del taxi colectivo.

“El subsidio que se va entregar es bastante y va a haber mucha gente que va a optar por este sistema de vehículo que va a revolucionar a la región y será un modelo para todo el país”, declaró el dirigente de los taxistas en la región.

Apoyo gremial

El presidente de la Comisión de Transportes del Consejo Regional, Gabriel Torres, aseguró que “tenemos un gran desafío. No olvidemos que esto está dentro del Plan de Movilidad, entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Transportes, con una serie de proyectos para eliminar la congestión e ir en la línea correcta de mejorar la calidad de vida de la gente de la región. Esto es una prueba de ello, con una idea que apunta a la descontaminación y a mejorar el servicio, y así podrán venir otras iniciativas como la llegada de buses eléctricos”.

Óscar Ferrel, jefe de división de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, hizo presente que “los taxis colectivos son los vehículos que más circulan, es por eso por lo que los priorizamos, para poder así disminuir los índices de contaminación y contribuir a un ahorro significativo para sus dueños”

Por lo pronto, adelantó que “estamos conversando con el Banco Estado para que nos ayude a financiar la parte que no podemos subsidiar para que haya una adopción masiva de esta tecnología y mejorar la calidad de vida de quienes todos los días ocupan los taxis colectivos”.

“Estamos orgullosos porque hay más de ocho regiones que nos están preguntando cómo lo hicimos, por lo que estamos a la vanguardia a nivel de gobiernos regionales”, aseguró.

Daniela Espinoza, seremi de Energía, destacó que “es una muy buena noticia que se apruebe este plan de electromovilidad, porque nos permitirá aumentar el número de autos sustentables. Estimamos que serán 200 los vehículos que se distribuirán en las capitales provinciales de Los Ángeles, Lebu y Concepción, lo cual traerá satisfacción tanto a los usuarios como a los dueños de los vehículos”

Subrayó que “es una señal importante de descentralización y va a permitir un ahorro a sus propietarios, porque son vehículos más eficientes, en la comparación del costo, en este caso electricidad, al compararlo con el equivalente en combustible”.

Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, destacó esta nueva respuesta a las demandas identificadas por la encuesta Decide Biobío. “Hicimos una consulta pública, donde la ciudadanía señaló los caminos a seguir y uno de esos era incorporar vehículos eléctricos. También hubo una evaluación respecto del servicio de los colectivos que era nota roja (3,5), por lo que podemos hacer para recoger y ponernos a tono con la descontaminación es levantar esta iniciativa piloto que significa cambiar, a lo menos, 200 taxis colectivos, proceso en el que encontramos aliados en el ministerio de Energía, para innovar”.

Consultado por su implementación en las capitales provinciales, explicó que “esperamos tener una experiencia exitosa en esta materia y luego escalarla, y si hicimos una consulta pública es para cumplir y ejecutar acciones en torno a lo que la ciudadanía nos ha mandatado y, en este caso, lo hacemos con una iniciativa que mejora la calidad de transporte, tendrá vehículos menos contaminantes y con un mejor confort para sus pasajeros”.