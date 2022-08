Más de 116 mil personas de la provincia recibirán Bono Chile Apoya de Invierno

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, dijo que “el bono no es postulable, sino que se deposita directamente en las cuentas RUT, por lo que es importante que revisen sus cuentas RUT. De no haber recibido el beneficio y contar con el derecho a este bono se pueden referir al sitio de Chile Atiende, del Bono Invierno o ir a las distintas sucursales de Chile Atiende de la Región”. “Es un bono de aproximadamente 120 mil pesos, que hoy amplió su cobertura: no es solo para el 40 por ciento de acuerdo al registro social de hogares, sino que también están todas aquellas personas que han tenido algún tipo de beneficio por el IPS, que además se extiende al 60 por ciento del Registro Social de Hogares”, detalló la vocera de Gobierno.

“Cubre a la gente con discapacidad y a quienes tienen problemas de integración social”, finalizó la secretaria regional ministerial de Biobío. El director del Instituto de Previsión Social, Gustavo Jeréz, valoró “el trabajo entre todas las instituciones involucradas, razón por la cual gran parte de los dineros ya están depositadas en las cuentas. Esta es la primera de dos nóminas de beneficiarios, las cuales debieran sumar cerca de 7.5 millones de personas. Se puede revisar la información en www.bonoinviernochileapoya.cl si es parte de la primera nómina. La segunda lista se va a publicar en la misma página web a partir de la semana del 22 de agosto”. “Si no se está en ninguna de las dos listas, a partir de fin de mes puede acudir a la oficina de Chile Atiende para apelar al beneficio”, indicó Jeréz.

Cabe recordar que el 05 de agosto se iniciaron los pagos para un primer grupo de beneficiarios del Bono Chile Apoya de Invierno, correspondiente a 120.000 pesos por persona con derecho a recibirlo. En la región del Biobío, en esta primera etapa, se verán beneficiadas 362 mil 582 personas, de las cuales 116 mil 078 corresponden a la provincia de Biobío. Las primeras personas beneficiadas pueden conocer su lugar y fecha de pago a través del sitio www.bonoinviernochileapoya.cl y complementariamente a través de www.chileatiende.cl. Los pagos se harán mediante los proveedores de pago contratados por el IPS: depósitos a cargo de Banco Estado y presencialmente a través de Caja Los Héroes y Banco Estado. “En la provincia de Biobío se entregarán más de 13 mil millones de pesos en la entrega de esta ayuda económica”, dijo la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Biobío.

BENEFICIARIOS DE LA ENTREGA INICIADA

En esta primera nómina de pagos destaca Los Ángeles, como la comuna que presenta, a nivel regional, el mayor número de beneficiarios, con 53 mil 337 personas que recibirán el bono, con una inversión estatal en la comuna superior a los 6 mil millones de pesos.

La primera etapa de pagos se inició hoy, para los siguientes grupos:

Causantes de Asignación Familiar, Maternal o Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2021.

Personas que recibieron el Bono de Invierno 2022.

Personas con Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) al 30 de junio de 2022.

Beneficiarios/as de Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) al 30 de junio de 2022.

LOS GRUPOS QUE RECIBIRÁN SUS BONOS DESDE EL 22 DE AGOSTO SON:

Familias usuarias del subsistema “Seguridades y Oportunidades” (Ley Nº 20.595), al 01 de agosto de 2022, por sus integrantes, que no hayan sido considerados en los puntos anteriores, y que cumplan con uno de estos requisitos: personas con discapacidad acreditada (Ley Nº 20.422); personas sujetas de cuidado del Programa de Pago de personas en situación con discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; personas con dependencia moderada o severa (módulo salud del RSH); estudiantes de Educación Especial o con necesidades especiales permanentes de Programas de Integración escolar de establecimientos reconocidos por el Mineduc; mayores de 60 años y menores de 18 años.

Hogares pertenecientes al 60% más vulnerable en el Registro Social de Hogares, por sus integrantes en las mismas condiciones anteriores.

La segunda nómina de pagos se preparará con la información que entregará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de acuerdo con la actualización del Registro Social de Hogares.

No es necesario postular a este beneficio, establecido en la Ley Nº 21.474, se concede automáticamente a las personas que cumplan con alguna de las condiciones anteriormente descritas.