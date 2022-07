Compañía ayuda a chilenos y latinoamericanos a estudiar y trabajar en Estados Unidos

Boise Discovery es el nombre de la compañía que asesora a chilenos y latinoamericanos a acceder a trabajos, universidades o institutos en Estados Unidos, con precios más accesibles y generando oportunidades para quienes buscan aprender inglés u otras habilidades.

En conversación con radio San Cristóbal, Blanca Vidal, chilena radicada en Estados Unidos y fundadora de la compañía, explicó que “Boise Discovery ayuda a todas las personas que quieran hacer un proceso migratorio a Estados Unidos a través de una visa de estudios, de trabajo o inversionista. Con la de estudio pueden viajar a aprender inglés, a un instituto o aprender un master. Hay visas temporales o extendidas de acuerdo a lo que ellos quieren”.

Respecto a los requisitos, detalló que “lo que necesitan son tres cosas importantes dependiendo del programa. Para uno simple como ir a estudiar inglés, con una visa F1 necesitan pasaporte actualizado, institución acreditada y certificada y no cuestionada, y una cantidad de dinero que confirme que tienen la suficiente solidez financiera para mantenerse en Estados Unidos”.

Para quienes desean trabajar hay distintas visas. “Está la H1B1, H1B y la H2B que es poco conocida, pero permite a las personas trabajar por 9 meses e incluye casi todo”, indicó.

Mencionó que la compañía tiene “convenios con muchas universidades, colleges, entre otras instituciones. Algunas tienen becas, posibilidades de hacer pasantías, voluntariados en otras oportunidades. Los estudiantes eligen por clima los estados más calurosos, por temas de conectividad o personas que eligen por prestigio las que son mejores. Yo lo que siempre recomiendo es que elijan un estado que sea más norteamericano, porque van a aprender mucho más rápido inglés”.

Actualmente, el 80% de las solicitudes que ingresan son de mujeres. En relación a esto, expresó que “me he dado cuenta que con el transcurso de los años es que las mujeres son más decididas. Deciden algo y lo toman. Las mujeres hoy están más empoderadas, quieren viajar, hacer cosas o tienen el sueño de encontrar pareja allá y casarse. Muchas mujeres más que hombres concretan el proceso de ir a estudiar o trabajar a Estados Unidos”.

Dentro de los programas que más eligen está el intensivo de inglés que les permite trabajar y estudiar. “Si ya tienen una profesión pueden hacer una pasantía e ir cambiando sus visas. Si no tienen estudios lo pueden hacer después y eso les abre camino”.

“El segundo que más eligen es el H2B, que es un programa de trabajo temporal en el cual vienen por distintas labores. Incluye todo el proceso y el avión”, comentó.

CIFRAS

En cuanto a la cantidad de solicitudes, Vidal explicó que “el año pasado vinieron por el H2B cerca de 100 personas que conocieron el sistema, aplicaron y fueron aceptadas. Algunas veces aplican, pero si no tienen ciertos requisitos no concretan el proceso, porque sus empleadores no los aceptan”.

En relación a las experiencias y los beneficios de esta oportunidad, indicó que “las experiencias son muy diferentes. Si vienen a estudiar, están inmersos en un universo con la cultura norteamericana y logra un avance mucho más rápido del inglés. Es notorio cuando ya estás inmerso en la misma cultura. Esto ayuda a conseguir mejores trabajos, ya sea en sus países de origen o si tienen la oportunidad de aplicar un trabajo acá en Estados Unidos”.

Los trabajos también ayudan en su curriculum y a tener una mejor remuneración. Se sabe que al ser un país con más desarrollo la persona va a recibir un mejor sueldo. Por lo tanto, su nivel de vida va a mejorar y conocer otras culturas que pueden ser enriquecedoras”.

“Conocer otra cultura, otras personas, aprender otro idioma ya te abre una infinidad de oportunidades en la vida”, finalizó.