Mulchén logra avanzar en centros deportivos financiados con fondos FRIL

Hace cinco años, el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, anunció la compra de cinco hectáreas en el sector Cacique Coronado frente a Las Canoas, un lugar rodeado de naturaleza, ideal para realizar deportes en familia



En ese entonces, el líder político de los bureanos cursaba su primer periodo al mando municipal y visualizó un complejo deportivo que permitiese a los mulcheninos y mulcheninas, desarrollar distintas prácticas en un mismo lugar, un sueño que hoy comienza a concretarse.



Lo primero en construirse fue una cancha de rayuela de una superficie de 277 mt2, la cual contempla el área de juego, un marcador, red de iluminación, graderías y otros.



Este proyecto fue postulado al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL. Una inversión por sobre los 40 millones que beneficiará a un gran número de personas que juegan este deporte de manera informal y quienes muchas veces no tienen un espacio donde reunirse a practicarlo.



Al lado de estas canchas, también se está construyendo un parque de calistenia de 325 m2 aproximadamente, el cual contempla solerilla, pavimento de hormigón y de caucho, estacionamiento, escaños inclusivos, iluminación, rampas de hormigón, donde se consideran distintos tipos de equipamientos para entrenamiento multifuncional con distintos grados de dificultad para todo tipo de usuario. El monto total de esta obra es de 37 millones de pesos y fue postulada y adjudicada igualmente al FRIL.



Un proyecto que fue postulado dado el alto número de personas, especialmente jóvenes que desarrollan este deporte y que no cuentan con un espacio apto para este deporte.



Una de las estructuras que más llama la atención es el gran domo que está casi terminado y que tiene 15 metros de diámetro en la base, con una cúpula de 5,99 m. Este fue construido con financiamiento municipal y permitirá el desarrollo de distintas disciplinas como: zumba, karate, yoga, gimnasia, entre otras.



La idea de construir un domo en este complejo tiene que ver principalmente con poder desarrollar actividades en cualquier época del año.



Lo que recientemente está en marcha es la construcción de dos canchas de pasto sintético de una superficie de 104 x 76 mt2 y un área útil de 100 x 65 mt2, con seis torres de iluminación, estas tienen la particularidad de tener un drenaje que permitirá no inundarse en época de invierno. Ambas están financiadas con fondos municipales y aporte de CMPC.



Sin duda, estas construcciones van en directo beneficio de los clubes deportivos, talleres de fútbol y otros que practican este popular deporte e incrementa los espacios comunales donde poder practicarlo.



Es importante mencionar que pronto se comenzarán a construir los camarines y baños para este sector que fueron postulados y adjudicados igualmente al FRIL, lo cual permitirá brindar un mejor servicio y condiciones cuando las personas puedan utilizar estos espacios.



Finalmente, mencionar que el pasado lunes -19 de octubre- el alcalde invitó a algunos dirigentes a recorrer el sector y en sus palabras sostuvo que “esto que soñamos hace un par de años, hoy ya es una realidad y con ello podemos decir que estamos cumpliendo uno más de los compromisos que hemos asumido con nuestra gente (…) Este complejo deportivo será un orgullo para nuestra comuna y albergará varias disciplinas deportivas que ya comenzaron a construirse y otras que tenemos en mente, ya que nuestro objetivo es poder entregar soluciones y cumplir los anhelos de nuestra gente”.