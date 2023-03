Oliverio Pino en el desafío de acercar el tenis a los adultos mayores

Con 80 años de edad, el instructor deportivo Oliverio Pino sigue acercando el deporte a la comunidad, especialmente a la tercera edad, siendo uno de los pocos en la región, transformándose en un verdadero ejemplo.

Ahora con un nuevo proyecto, el posicionar el tenis en las personas mayores.

“Ahora en marzo vamos a comenzar las clases para los adultos mayores en el sector de Paillihue para levantar el ánimo de la gente y para ello tenemos realizaremos además varias presentaciones en distintas comunas”.

Pino también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a monitores para que se unan al programa y puedan ayudar a la realización de los cursos hacia las personas de la tercera edad.

El instructor, señaló que no todo es actividad física, pues también se genera un espacio de esparcimiento, de compartir y conocerse. “Hay que recalcar que hay muchos adultos mayores que viven solos y no les gusta estar en sus hogares porque se aburren”.

El TENIS PARA LOS ADULTOS MAYORES

Oliverio Pino, no contento con solo motivar a personas de su edad con clases de educación física, ahora busca integrarlos al juego del tenis, indudablemente aquellos que sean autovalentes.

Narró que la idea surgió en una conversación con Guillermo Concha del área de deportes de la Municipalidad de Los Ángeles. “Sé que no será fácil encontrar a personas autovalentes que deseen aprender el juego del tenis, pero mientras haya un adulto mayor interesado, el objetivo se cumplirá”.

Junto a Pino lo acompañará en este desafío, el “Chino Ríos” de Los Ángeles, José Ríos Velásquez, quien durante casi toda su vida se ha dedicado a esta disciplina deportiva, representando a Los Ángeles posicionándose dentro de su edad, 73 años, como uno de los tenistas más longevos de la comuna.

“Cuando mi amigo me llamó y me invitó a este proyecto no lo dudé y de inmediato me puse a su disposición”, señaló a La Tribuna.

Detalló que el único requisito es tener las ganas y la capacidad física y mental para participar. La idea es que a través de este deporte, salgamos del letargo en que muchos adultos mayores de encuentran”.

José Ríos Velásquez, desde que fue funcionario de Iansa hace 30 años que viene practicando el tenis, ganándose el apodo de “Chino Ríos”.

UNA VIDA DEDICADO AL DEPORTE

Oliverio Pino a sus 80 años se ha transformado en todo un personaje en Los Ángeles, siendo el deporte su vida.

“Esto nace desde muy pequeño, cuando en aquellos años fui invitado por un conocido cura, el padre Clemente, quien se dedicó a atender a los adultos mayores de esos años (50), y se llamaban ‘viejitos en el asilo’. Yo lo acompañaba a dar la santa comunión, y me preocupé de dónde eran estos abuelitos porque no los visitaba nadie, daba pena verlos. Por ahí, nació mi vocación de alguna vez llegar a servirle a los adultos mayores”, comentó Pino.

EL SECRETO PARA HACER DEPORTE HASTA AVANZADA EDAD

El reconocido instructor detalló que sigue una rutina que le permite mantener una vida saludable y estar activo constantemente: “Todas las mañanas troto entre 15 a 20 minutos, porque hay que predicar con el ejemplo. Juego tenis en el Club de Tenis Municipal, yo me siento feliz de este momento, para levantarle el ánimo a la gente en Los Ángeles”.

Agregó que la constancia y la dedicación le ha permitido mantenerse vigente y activo: “Yo empecé con 15 adultos mayores, hoy hay más de mil 500 personas que han pasado bajo mi tutela, y yo creo que son más”, indicó a La Tribuna.

El octogenario deportista sostuvo que cada mañana se llena de energía, “las primeras horas del día están cargadas de aire limpio y duermo siesta, ese es el gran secreto”.

Finalmente, entregó un consejo a todos los adultos mayores para hacer actividad física en sus casas. “Lo que recomiendo, y lo hacía en un programa de radio que tuve, es mantener el equilibrio emocional, de querer hacer las cosas. Lo más sano es caminar unos 10 a 15 minutos, con eso una persona de 60 años no tendría ningún problema”, cerró Oliverio Pino.