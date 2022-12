Intranquilidad en la hinchada de Iberia a dos meses del inicio del campeonato

A dos meses del inicio de la Segunda División Profesional, en Deportes Iberia solo existe incertumbre, una situación que tiene intranquilos a los hinchas y que refleja una realidad propia que presenta el club desde hace un tiempo.

El inicio del campeonato ya tiene fecha y será el sábado 25 y domingo 26 de febrero próximo y ya muchos clubes de esta categoría tienen, al menos sus técnicos definidos.

Solo existen tres clubes que, hasta el cierre de esta División, no cuentan con técnico: Es el caso de los descendidos desde la Primera B, Deportes Melipilla y Arturo Fernández Vial, junto con ello Deportes Iberia.

El resto de los clubes, ya tienen a todos sus estrategas listos para comenzar la estructuración de sus planteles.

Pese a los intentos de diálogo con la presidenta de Deportes Iberia, Anny Bull estos han sido infructuosos, su teléfono o no contesta o lo tiene apagado.

Como es habitual y ha sido la tónica del club, éste se dirige a “control remoto”. En la oficina administrativa del club, los pocos funcionarios están de vacaciones. Lo único que se sabe del representativo angelino, son solo especulaciones.

Entre ellas es que Mayquel Ortega no continuaría como gerente deportivo, aun cuando desde su llegada nunca fue oficializado por parte de la institución.

El otro rumor es que Alejandro Gutiérrez, actual técnico de las series menores del club, llegaría a la banca iberiana. O que la presencia de Carlos Heller se haría notar en el club.

Todos, hasta el momento, son solo parte de la época de “humo” del arranque de una nueva temporada.

UN CAMPEONATO CON 14 CLUBES

Lo otro que quedó ratificado, en la reunión vía Zoom, entre el presidente de la ANFP y los representantes de la Segunda División Profesional, fue el número exacto de clubes que participarán en la temporada 2023. Estos serán 14, dejando fuera a los posibles dos invitados.

En cuanto a las bases que deberán ratificarse en el próximo Consejo de Presidentes del Fútbol Profesional Chileno, estas quedaron acordadas en dejar las mismas de la temporada pasada, es decir: Campeonato Sub 25; tres excepciones Sub 26; cinco jugadores libres de edad, chilenos; un extranjero libre de edad; un extranjero Sub 23 y un extranjero Sub 20, que tenga formación en fútbol joven chileno por dos años.

Con un solo ascenso a la Primera B y dos descensos a la Tercera A.