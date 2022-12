Velada boxeril en Los Ángeles tuvo su esperada jornada

El boxeo angelino regresó en gloria y majestad; se volvió a revivir una de esas inolvidables jornadas boxeriles en nuestra ciudad. El evento se llevó a cabo en el Polideportivo, cancha 1, con un número importante de personas amantes de esta disciplina.

En definitiva cuatro fueron los combates que los asistentes pudieron disfrutar alentando a los diferentes pugilistas que subieron al cuadrilátero.

José Curilaf, técnico del club anfitrión, señaló a La Tribuna su conformidad del evento, a pesar dijo que hubo clubes que por diversas razones no pudieron llegar a Los Ángeles pero así y todo hubo muy buenas peleas. “Yo quería tener más combates pero la bajada de algunas delegaciones impidió poder tener una velada más larga, pero igual me deja muy conforme ya que es nuestra primera velada, también me deja muy contento el apoyo de la Oficina de Deportes de Los Ángeles, que en todo momento nos estuvo apoyando a quienes agradezco la confianza prestada”.

Los boxeadores que subieron al ring fueron, en el combate uno (75 Kg.), Antonio Inostroza quien se midió ante Ricardo Illanes, este último se quedó con la victoria, ambos púgiles de Los Ángeles.

En el combate N° 2. (75kg), se enfrentaron Javier Riquelme de Talcahuano frente a Jonathan Pérez de Los Ángeles, en esta pelea el ganador fue el representativo de Talcahuano.

En el tercer combate (60kg), Camilo Pereira de Mulchén se midió ante Antonio Moreno de Los Ángeles, en este combate el ganador fue el boxeador angelino.

Finalmente en el cuarto combate de (69kg), Diego Suarez de San Rosendo se enfrentó a Diego Freire de Los Ángeles, resultando triunfador el boxeador de Los Ángeles.

Curilaf adelantó que la idea es repetir una nueva velada boxeril, la que probablemente quede programada para marzo o abril del año venidero. (Foto gentileza: Deportes Los Ángeles)