Positivo presente y excelente proyección para el balónmano del Liceo Alemán de Los Ángeles

Es sabido que el balonmano se ha ido ganando un espacio importante en el desarrollo deportivo de nuestro país y en Los Ángeles no ha sido la excepción.

Un ejemplo de ello, es el trabajo que realiza el taller de balonmano del Liceo Alemán del Verbo Divino de nuestra ciudad que con el tiempo se ha venido constituyendo en un trampolín de buenas figuras de esta disciplina deportiva.

Como cada año el balonmano escolar disputa 4 campeonatos regionales para los cuales los estudiantes se preparan durante mucho tiempo, los torneos sub 14 damas y varones; y sub 16 damas y varones.

Este establecimiento educacional se ha quedado con tres de estos campeonatos escolares, logrando cosechar preseas de oro en sub 14 damas, sub 16 damas y sub 16 varones, lo que supone un gran registro para cualquier rama del deporte escolar ya que habla de un trabajo abnegado y sistemático que desde el interior de la unidad académica han venido realizando.

Uno de sus técnicos que ha tenido gran responsabilidad de aquello es el docente Raúl Neira Palavecino.

“Cabe destacar que a nivel nacional el balonmano femenino sub 14 se ha quedado con el sexto lugar y una sensación de que se pudo estar más cerca del podio, pero la competencia es dura y muchos colegios de alto nivel compiten por el sueño del sudamericano escolar, que este año lamentablemente no llegó. Igualmente fue un logro a resaltar, el hecho de volver a competir a nivel nacional luego de 2 años de entrenamientos virtuales”, puntualizó Neira.

EXPONENTES EN LA SELECCIÓN CHILENA

Este año siete alumnos del LAVD pudieron disfrutar del honor de defender los colores de Chile en competencias internacionales de gran renombre, como el Sudamericano (Argentina), Panamericano (Brasil), Sur-centro Americano (Argentina), Juegos Panamericanos Junior (Colombia), ODESUR (Paraguay), Juegos Bolivarianos (Colombia) y Mundial junior sub 21 (Eslovenia).

Los deportistas que han ostentado este palmarés son los siguientes:

Nombre Competencia Logros