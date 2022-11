Preocupación en la ANFA Biobío por el actual momento marcado por la violencia

Preocupación existe al interior del directorio de la ANFA Biobío – Los Ángeles, que encabeza Ricardo Hernández, por los hechos de violencia que se han venido generando en la realización del campeonato, un tema dijo, que esperan darle un corte definitivo.

“Han sido muchas las suspensiones de partidos, lo que ha provocado un irregular desarrollo en el campeonato y una de las causas es la mala conducta de jugadores, hinchas y socios”, dijo el timonel del fútbol local.

Con respecto al desarrollo del campeonato en sí, Hernández fue muy duro para analizar el caminar de esta competición, precisando que las reiteradas interrupciones de las fechas por la mala conducta de jugadores y de hinchas, ha provocado que esta no haya tenido la continuidad que se quisiera. “El balance que hago de este campeonato, en el que hemos tenido altos y bajos, debido a las suspensiones que se han originado puntualmente por la mala conducta de quienes deben ser los responsables de brindarnos un espectáculo deportivo, me lleva colocar una nota de solo un 4,5, situación que esperamos mejorar prontamente”.

Detalló que, incluso, se estuvo a punto de cerrar el campeonato, “estábamos en esa disyuntiva porque lamentablemente la violencia ha ido en aumento”.

BUSCAR MEDIDAS

Estos hechos han llevado a que el presidente de la Asociación Biobío – Los Ángeles junto al Consejo de Presidentes busquen las medidas más adecuadas para evitar que esos hechos se repitan en los canchas de fútbol.

“Nosotros hemos conversado con los presidentes de cada uno de los clubes de la Asociación con el fin de buscar las medidas que sean necesarias para evitar que este tipo de hechos se sigan ocurriendo y allí la comisión de disciplina cumple un rol fundamental”.

Explicó que las sanciones deben ser ejemplificadoras y justas.

“El martes próximo tenemos consejo de presidentes, allí esperamos tomar conocimiento de algunos hechos adoptando las medidas que corresponda”.

ANFA REGIONAL Y POSIBLES SANCIONES A JUGADORES DE PRIMERA INFANTIL

Lo suscitado en el estadio municipal angelino, en una de las fechas del campeonato organizado por la ANFA regional entre la selección primera infantil de Los Ángeles y Mulchén, fue el detonante para que la ANFA local pusiera atención en lo que estaba ocurriendo en el campeonato local y llevara el tema hasta el Consejo de Presidentes.

En relación a ese partido que, en el marcador favoreció a Mulchén dejando eliminado a los angelinos, terminó en serios incidentes, lo que gatilló en el actuar disciplinario de la ANFA regional, donde se especula, por el momento, que habría serias sanciones para los involucrados.

Al respecto, Ricardo Hernández, indicó que como ANFA Biobío se está apelando por algunos jugadores que no habrían participado de esos hechos de violencia. “Esperemos que se pueda resolver de buena manera. Ahora yo no quiero defender lo indefendible, yo sé que los niños se salieron de sus casillas, pero esto es para que saquen lecciones de lo que no se debe hacer en el fútbol, que es un deporte y no debe convertirse en agresión. Los que participaron deberán ser sancionados como corresponde”, enfatizó.

Explicó que la ANFA regional tiene todas las pruebas, imágenes audiovisuales y testimonios. “Deberemos esperar a lo que resuelva la regional como para establecer adecuadamente las responsabilidades. Hubo excesos y necesariamente los implicados deberán asumir las sanciones”, concluyó.