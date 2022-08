Ignacia Jiménez y Martín Peña campeones del primer zonal de la Federación de Tenis de Mesa

Los tenimesistas de Biobío nuevamente destacaron a nivel nacional, esta vez en el primer zonal organizado por la Federación (Fechiteme), desarrollado en Chillan Viejo.

Este evento contó con los mejores tenimesista de la zona sur, quienes buscaron alcanzar la clasificación a torneos sudamericanos.

Allí, los jugadores del Centro de Alto Rendimiento CAR-LUNA de Los Ángeles, Ignacia Jiménez y Martín Peña tuvieron una destacada participación, alcanzando el primer lugar en su categoría.

“Estoy muy emocionada y contenta con el resultado obtenido hoy, agradecer el apoyo de mis padres de mi entrenador Alex Luna y de mis compañeros de equipo”, señaló a La Tribuna la joven tenista Ignacia Jiménez.

Agregó además, que este logro la motiva a seguir trabajando para enfrentar con más seguridad los desafíos que tiene por delante, entre ellos el campeonato Contender WTT Youth Contender circuito mundial que se realizará en cuenca ecuador del 19 al 21 de agosto 2022.

Por su parte Martín Peña no ocultó su satisfacción y dijo a La Tribuna sentirse feliz por el buen torneo realizado. “Agradezco a mi familia y a mi técnico Alex Luna, también a mis compañeros de equipo, me sentí bien jugando tranquilo y concentrado, esto me motiva a seguir preparándome para todo lo que viene en mi carrera deportiva”, contó.

El técnico de ambos tenimesista, Alex Luna, en entrevista con La Tribuna, indicó que estos logros son el resultado de un trabajo serio y perseverante con Ignacia y Martín, quienes dedicaron sus tres semanas de vacaciones de invierno a entrenar en doble jornada, lo que demuestra dijo, la seriedad con la que tomaron su participación.

“Estoy muy feliz por ellos, dado que este trabajo tuvo los frutos esperados. Igualmente agradezco a sus padres por darles la posibilidad de hacer lo que les gusta. “En lo personal esto me inspira a seguir con más fuerzas, esperando que en algún momento las autoridades puedan ayudarnos en algo, ya que todo lo logrado es con medios propios”.

Más adelante Luna añadió que, “este ha sido un año lleno de triunfos y clasificaciones de jugadores locales a competencias en el extranjero y donde lamentablemente por carencia de recursos han tenido que viajar sin la compañía técnica, presencia fundamental para fortalecer las capacidades competitivas”.