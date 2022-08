DT de Iberia: “Estoy al debe en no ser capaz de transmitir esa mentalidad ganadora”

Como ha sido costumbre, tanto en los dos triunfos conseguidos desde su llegada, como en los dos empates, el estratega Azulgrana, Claudio Rojas dejó en claro su malestar por no haber abrochado el triunfo parcial que sus dirigidos habían conseguido ante Lautaro de Buin y que finalmente les fue arrebato por dos goles a uno.

Reflexivo y directo, Rojas analizó los dos tiempos que Iberia tuvo en el partido, señalando que, “en el primer tiempo nos costó mucho acomodarnos al partido y no es excusa la cancha pues, nosotros entrenamos permanentemente en este tipo de superficie. No nos acomodamos a la emotividad que requería un partido como éste, a eso me refiero cuando les transmito a mis jugadores y quedamos al debe en esa seriedad, que debe haber para asumir competitivamente este partido”.

En un campeonato como éste, precisó, muchachas veces no haciendo un juego vistoso, se puede ganar los partidos, que era lo que se estaba haciendo hasta antes del 1 a 0. “Lamentablemente no estuvimos finos en la recuperación de los segundos balones, nos vimos muy dubitativos en las pelotas divididas y esa es la causa en el fondo del porque perdimos, no fue casualidad que nos marcaran los dos goles”, indicó el técnico.

En cuanto a la segunda mitad, Rojas en su análisis dijo, que se empezó con la seriedad que se requería, de hecho se estuvo más cerca del arco rival con la posibilidad de acortar el marcador. “Tuvimos dos ocasiones clarísimas, un mano a mano contra el arquero rival, que no lo habíamos generado en todo el partido. Después nos fuimos diluyendo poco a poco, porque el partido va generando un desgaste propio del roce que, se va produciendo en el transcurso del encuentro”.

A su comentario agregó que incluso en el segundo tiempo se logró ganar las segundas pelotas. “De hecho, Jonathan Salvador no tuvo grandes contenciones porque el rival no llegó con peligrosidad. A eso me refiero cuando se tiene que competir como corresponde y siento que hasta aquí estoy al debe en no ser capaz de transmitir esta mentalidad ganadora que se debe tener, incluso en las instancias más difíciles se puede ganar igual y hoy estuvimos al debe en aquello”, indicó finalmente Claudio Rojas.

EN DUDA LA UTILIZACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL

El próximo rival de los Azulgrana será Rodelindo en Los Ángeles, sin embargo, aún al cierre de esta edición, no había claridad si Iberia podría retornar al estadio municipal, aun cuando, ya existen las condiciones, para hacerlo, el problema es la lluvia que está pronosticada para este domingo y que podría deteriorar nuevamente las condiciones de la cancha.