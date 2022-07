Consuelo Alarcón y su sana costumbre de ganar torneos

La juvenil tenista angelina Consuelo Alarcón Conejero sigue sumando preseas a su currículo deportivo. El pasado sábado la tenista de 15 años, logró coronarse campeona del torneo nacional de menores en Antofagasta, categoría 16 años.

La angelina derrotó en la final a Trinidad Rebolledo por parciales 3 a 6, 6 a 2 y 7 a 6 (7 a 1), consolidándose como la número uno a nivel nacional en su categoría.

“Esta semana me he sentido muy bien con mi juego, tuve algunos cambios y nuevas correcciones lo que me generó cometer menos errores manteniendo mi nivel en momentos claves lo que me llevó a ganar el partido”, detalló Consuelo a La Tribuna.

Agregó que, “ahora mi mente está puesta en la gira en Argentina donde espero tener un muy buen cometido y luego competiré en el sudamericano representando a Chile”, precisó.

La tenista angelina agradeció a todos quienes le han brindado el apoyo para seguir cumpliendo su sueño de dedicarse próximamente al tenis profesional, también agradeció a su equipo técnico y a su entrenador Gonzalo González y Felipe Alonso.

Tal como lo detalló la tenista angelina, lo que viene ahora para ella es participar en dos torneos ITF y luego viajar con el equipo chileno para competir en el sudamericano sub-16 en Argentina, Tucumán. El sudamericano se disputará la semana del 8 de agosto en Argentina.