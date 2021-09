Yonathan Suazo: “Para salir campeones debemos seguir siendo un equipo”

Yonathan Suazo, es de esos jugadores que por el solo hecho de imponer su impronta dentro y fuera de la cancha, se termina ganando el aprecio de la hinchada. En su caso, por el estilo de jugar, muy parecido al “pelusa” y capitán histórico de Deportes Iberia, José Salcedo (hoy concejal) y de cómo su experiencia la pone al servicio de sus compañeros.

Es por ello, que su ausencia en la pasada fecha no pasó desapercibida, más aún con la derrota, generándose una serie de interrogantes del porqué, ni siquiera fue citado.

En conversación con La Tribuna, el propio Suazo salió al paso de esos cuestionamientos. “La verdad es que tuve inconvenientes personales que me obligaron a solicitar permiso para ausentarme de los entrenamientos, llegando los últimos dos días a la práctica, lo que me llevó, por parte del técnico a quedar al margen de la citación”.

Para Suazo, su ausencia del partido ante Limache, es entendible, pues nadie – dijo – está sobre otro compañero en este plantel, por lo que, la determinación del técnico se ajusta y la entiendo. “Uno como jugador siempre prioriza lo grupal a lo individual, pues somos un plantel grande y yo no puedo pasar por encima de otro compañero que entrenó toda la semana”.

Ante la pregunta, si estaba preparado y mentalizado como para ser citado y jugar, el “coloro”, señaló que como jugador siempre está preparado, pero debe respetarse la decisión del técnico.

UN TEMA DE DESGASTE

Hasta el cierre de esta edición, aun no se sabía dónde Iberia haría de local ante Rodelindo Román y ello, a juicio del lateral iberiano, termina siendo un desgaste sicológico. “Es un tema, el no saber dónde jugaremos de local, pues no depende del club, sino de quién nos puede facilitar el estadio, el de Talca o ahora, el de Angol”.

Explicó que han debido enfrentar una serie de factores y así y todo están a tres puntos del actual líder Deportes Recoleta. “El ser de local en Talca – indicó – es solo en el papel, pues hemos sido visita durante casi todo el campeonato y así y todo estamos pelando por el ascenso”.

“HEMOS TENIDO TODAS LAS COMODIDADES NECESARIAS”

El oriundo de Cabrero, no escatimó elogios para el trabajo dirigencial en materia de comodidades para el plantel, “Nos hospedamos en buenos hoteles, no nos falta nada y así es más fácil trabajar”.

PARA SER CAMPEONES DEBEMOS SEGUIR TRABAJANDO COMON EQUIPO

Ante la pregunta de La Tribuna, sobre que condicionantes debe tener Iberia para resultar campeón de la categoría, Suazo no dudó en señalar que para lograr aquello, era indispensable seguir trabajando como equipo, unidos todos por la misma causa.

El tema sicológico agregó, es fundamental – “Tenemos que estar fuerte sicológicamente y si lo logramos, ello posibilitará alcanzar el ascenso”

Subrayó que el plantel conformado por Eduardo Lobos es un equipo que gusta de jugar bien, de siempre proponer, de no tenerle miedo a los rivales y ello es primordial para salir campeones.

“SIGAN APOYÁNDONOS”

Finalmente, a través de La Tribuna, pidió a los hinchas que los sigan apoyando – “Nos vamos a entregar por entero a esta camiseta, a esta institución para dejar al club en la categoría donde debe estar, estoy convencido de eso”.