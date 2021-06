Cuestionan nueva modalidad del Mindep para apertura de espacios deportivos

Uno de los sectores, también afectados por la pandemia y lo que genera con ello las cuarentenas, es el deporte en todas sus disciplinas. Las restricciones que ha generado esta nueva realidad, desde hace más de un año, ha obligado a muchos deportistas tanto los de elite como aquellos que participan buscando solo el bienestar físico, ha quedarse sin sus habituales actividades.

Con el pasar de los meses, se dispuso una franja horaria denominada “elige vivir sano” en la que se le entregaba una zona horaria sin restricciones, a objeto de que los deportistas hicieran uso de ella. El gran cuestionamiento en esta época del año, ha sido es el horario poco adecuado para su realización.

Ahora, es la propia ministra del deporte Cecilia Pérez quién dio a conocer los términos y condiciones bajo los cuales los recintos deportivos públicos y privados podrán funcionar en fase 1 y 2, pero solo aquellos que se encuentren al aire libre.

Para hacer uso de esta nueva condición, se deberá postular mediante un formulario el que ya está disponible en el sitio del Mindep.

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

La próxima apertura de los recintos para el desarrollo deportivo al aire libre ha tenido, por parte de los protagonistas locales, una evidente muestra de rechazo.

Es el caso de la triatleta angelina Josette Sepúlveda, quién señaló a La Tribuna que, una vez más se ha pensado solo en la Región Metropolitana y se olvidan de las regiones. “Por lo visto solo se piensa en Santiago y no consideran las condiciones distintas que presentan las regiones, las que tienen otras realidades, como el clima, las temperaturas y la infraestructura”.

De esa forma dijo, y teniendo en consideración el factor climático, se excluye lamentablemente y se discrimina a los deportistas que deben entrenar en formato indoors (bajo techo) y esos es penoso. “No se piensa en las zonas donde la lluvia y el frío son constantes en esta época del año, como es el caso de nuestro sur”.

Antes de llevar a cabo esta planificación que, si bien desde la intención es positiva, se debería ver estos otros aspectos que son necesarios, indicó finalmente Sepúlveda.

Por su parte, José Curilaf, director del Club de Boxeo Los Ángeles, al respecto manifestó, que más allá de las buenas intenciones de la ministra del Deporte, de abrir los recintos al aire libre en las fases 1 y 2, va a traer más burocracia, entrampando el desarrollo deportivo. “En vez de solucionar los problemas vienen a causar más trabas, en el sentido en que, tanto la fase 1 como la fase 2 hasta antes de esta nueva medida, podíamos hacer deporte al aire libre, sin solicitar permiso ahora, la situación será más complicada”.

Curilaf apunta a que ahora los requisitos para postular serán más engorrosos, preocupándose más de sacar papeles que, en el desarrollo mismo del deporte en cuarentena. “Esta medida no la vemos como una solución”.

En tanto, el triatleta angelino y docente de la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, Claudio Soto, también criticó la medida que se implementará en aquellas ciudades sin cuarentena.

“En una primera instancia, se consideraba bastante favorable, pues creíamos que esta determinación también sería para las ciudades en cuarentena, sin embargo, no ha sido así”, expresó Soto.

Añadió que las exigencias que aparecen para postular también se caen en un exceso. “Antes en fase 2 no se postulaba, pues había una apertura para el desarrollo del deporte y dentro de estos nuevos requisitos hay un exceso que no se entiende, pues se supone que esta determinación es para desarrollar deporte al aire libre y no en un ambiente cerrado”.

Sin duda, concluyó el triatleta angelino, esta medida está pensado solo para Santiago y lo que los deportistas del sur desean es que, en este invierno, los gimnasio y espacios cerrados también puedan habilitarse.