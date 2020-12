Chile ya tiene fecha para jugar ante Eslovaquia por Copa Davis

Finalmente, y después de mucho esperar, ya fue oficializado el partido entre Chile y Eslovaquia por Copa Davis, a jugarse en tierras europeas.

El duelo quedó pactado para el próximo 5 y 6 de marzo del 2021, para un cupo en el repechaje en las finales del año 2022.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú visitará el AXA Arena de Brastislava, en superficie dura y bajo techo.

En un principio el partido por la Ensalera de Plata, estaba fijado para septiembre. Sin embargo, la pandemia obligó a reprogramar todos los duelos.

En marzo del próximo año, además, se jugarán cuatro confrontaciones: Argentina vs. Bielorrusia, Pakistán vs. Japón y Ucrania vs. Israel. El resto de los ocho partidos se disputarán el fin de semana del 13 de septiembre del 2021.