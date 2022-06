La ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, se reunió en Concepción con alcaldes, parlamentarios y representantes del gobierno regional, para conversar con distintos actores del Biobío sobre el Plan Buen Vivir, que consiste en un conjunto de medidas para avanzar en materia de reconocimiento y diálogo con pueblos indígenas del territorio, entre otros asuntos.

“Entre los distintos ámbitos del trabajo que estamos haciendo, el primero es el de los diálogos territoriales para ir levantando las necesidades de las comunidades, sobre todo respecto a las cosas que podemos hacer que funcionen mejor. Principalmente, el gobierno prioriza el trabajo en cuatro regiones que tienen población con altos niveles de vulnerabilidad y son las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, comentó la ministra.

Asimismo, explicó que “en segundo lugar hay un plan interministerial de inversiones. Acabamos de revisar la cartera completa de proyectos y la inversión que está destinada a la región del Biobío. Este plan tiene un monto de más de 400 mil millones de pesos para la región. Lo que estamos haciendo es generar un mecanismo de coordinación con el gobierno regional y hacer seguimiento a todos los proyectos para ir destrabando los problemas que encontramos”.

Respecto a la restitución de tierras, que se realiza en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la ministra reiteró que “vamos a entregar tierras a 19 comunidades de aquí al final del año. Después vamos a seguir a un ritmo que esperamos que sea de alrededor de 30 comunidades por año. Hay muchas comunidades que aún están en espera porque se va entregando por orden de inscripción, y por eso seguimos dialogando con todos los actores para ponernos de acuerdo y hacer una entrega más completa”.

REACCIÓN DE ALCALDES

Jorge Rivas, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, señaló que “espero cautelosamente que los proyectos se concreten y que se hagan pronto. Yo creo que la fuerza está en la unión, así que mientras estemos todos los representantes de la Macrozona Sur, buscaremos que el gobierno nos acompañe en entregar soluciones a los problemas. Le pedimos al Presidente Gabriel Boric que nos acompañe en la próxima reunión y conversemos sobre las soluciones, que se sienten a escuchar y trabajar sobre los temas que están pendientes aquí en la zona, porque mientras no se resuelvan, la gente sufre inseguridad y vive atemorizada. No es bueno que tengamos alcaldes amenazados, porque solo somos servidores públicos trabajando por la comunidad”.

En tanto, Mario Gierke, alcalde de Cabrero, manifestó que en su comuna “hemos avanzado muy poco, hay terrenos que permitieron que el país sea lo que es hoy, porque antiguamente todo era a través del tren. En este último periodo hemos avanzado poco con EFE (Ferrocarriles del Estado) y lo que avanzamos tenemos que pagarlo, ya sea para pintar, transformarlo en una cancha, mejorar algunas zonas, construcción de plazas, etc. Se logra poco hablando con EFE, pero cuando uno presenta proyectos de recuperación de espacios ellos entregan respuestas pasajeras. Por otro lado, la falta de especialistas en salud, en educación, en vivienda, porque las constructoras no quieren construir porque el financiamiento por metro cuadrado no es rentable, entre otros problemas. Debemos solucionar pronto”.

Se indicó que el actual escenario de la Macrozona Sur es preocupante, por lo que las autoridades solicitan la presencia del Presidente Boric en los territorios para evidenciar en primera persona los conflictos que tienen las comunidades y plantear mecanismos de reparación y restitución para pueblos originarios.