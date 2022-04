Asociación de Rodeo de Biobío se pronuncia sobre sintiencia de los animales

Si bien los corraleros mantienen las condiciones en el deporte y en el cuidado anterior y posterior a la práctica nacional, se han visto enfrentados a críticas de detractores.

El vocero de la Asociación de Rodeo Chileno de Biobío, Javier Pezoa dijo que la norma referida a los animales en la Constitución, que plantea declararlos seres sintientes, generando para sus dueños y el Estado, obligaciones orientadas al bienestar animal, situación que preocupa al mundo del rodeo, en tanto gran parte de las tradiciones nacionales relacionadas al uso de animales para su práctica podrían poner en riesgo su continuidad en el tiempo.

El presidente de la Asociación de Rodeo Chileno de Biobío, Javier Pezoa, declaró a diario La Tribuna que “esta norma claramente va a afectar al deporte de una manera negativa, y si bien nosotros estamos tratando de defender la práctica del rodeo, la norma podría impactar a su vez, en la vida diaria de muchas personas”.

Pezoa dijo que “nosotros como asociación de rodeo nos regimos por un protocolo de bienestar animal que se cumple al 100 por ciento, los más animalistas somos nosotros, que tenemos los caballos, somos ganaderos y que velamos por el bienestar de ellos, porque tenemos que tener a los animales con sus vacunas, con sus comidas diarias, pero pasar a definir al animal como un ser sintiente ya podría incluso complicar otros aspectos de la vida en el futuro”. Entre éstos mencionó “la producción avícola o de cerdo, por ejemplo”.

MUNDO CORRALERO DEFIENDE LA MANTENCIÓN DE LAS TRADICIONES

Javier Pezoa indicó que “con las marchas que se han realizado en el último tiempo a nivel país, el sentir de la gente de campo se ha tratado de plasmar en la (Convención) Constituyente, pero ellos no lo han tomado en cuenta, de hecho hubo una convocatoria frente a la Convención Constituyente, donde asistieron miles de personas del mundo rural, huasos, gente campesina, galgueros, entonces vemos que la presencia está, pero lo que pasa es que en la constituyente somos una minoría en este tipo de cosas”.

El dirigente de la Asociación de Rodeo de Biobío adelantó que “el día viernes tenemos otra marcha por las tradiciones chilenas en Concepción, se ha visualizado bastante el campo, pero los constituyentes han rechazado normas incluso en lo que se refiere a la propiedad de la vivienda, entonces ya no nos extraña lo que puedan rechazar desde ahí en adelante”. Pezoa agregó que “la preocupación por el futuro de este deporte se mantiene constante, pero hace un tiempo se realizó la Final Nacional de la Federación de Rodeo con una asistencia completa y un banderazo de 15.000 personas en la Medialuna Monumental de Rancagua que te demuestra que estamos más vivos que nunca y que no vamos a bajar los brazos cuando se trate de mantener nuestras tradiciones”. Pezoa explicó que “estamos defendiendo mucho más que el rodeo, esto se trata del mundo campesino, la forma de vivir el campo que la constituyente hoy no está mirando, las bases del pueblo chileno”.

El Colegio Médico Veterinario, “organización que reúne a las y los médicos veterinarios con el objeto de promover una sola salud, integrando la salud animal con la humana y ambiental, velando por los intereses de nuestros colegiados y promoviendo la formación, educación y posicionamiento de nuestras temáticas”, también publicó, en su página web, información con respecto a “Animales como Seres Sintientes en la Nueva Constitución”.

En una infografía incorporada en el sitio web oficial del organismo colegiado, se explica por qué el bienestar de los “animales no humanos” debería ser materia de preocupación a nivel nacional. En la publicación se menciona, inicialmente, que “los humanos tenemos una responsabilidad moral y legal con el cuidado de las especies animales que dependen de nosotros”. En ese sentido se acotó que “hoy somos conscientes de su capacidad de sentir, ya que la ciencia ha confirmado que son seres sensibles con capacidad de sufrir, con intereses y necesidades propias, no necesariamente coincidente con las de los humanos”.

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEFIENDE SINTIENCIA ANIMAL

Según la información entregada por el Colegio Médico Veterinario de Chile, “de manera natural, los animales evaden situaciones que les generan sufrimiento y buscan aquellas que les generan placer”. Debido a lo anterior, la Comisión Nacional de Bienestar Animal del órgano colegiado explicó que “cuando están bajo el cuidado del humano, esas condiciones deben ser provistas, por esto, necesitamos revisar nuestra relación con los animales y regular las prácticas de manejo hacia ellos para evitarles el sufrimiento innecesario”. ¿Qué significa ser sintiente? Según los datos del Colegio Médico Veterinario “la sintiencia implica la capacidad de los animales de tener consciencia, de sentir emociones, de tomar decisiones, de aprender, de formar relaciones y de sufrir”. Para lograr un buen bienestar animal, la agrupación de profesionales indicó que el animal debe poder adaptarse a su ambiente (interno y externo), satisfaciendo sus necesidades básicas, como la alimentación, y complejas como la expresión de conductas altamente motivadas”.