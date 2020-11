Niño de Nacimiento logró primer lugar en concurso de dibujo del Museo de Carabineros

En el marco del Concurso Nacional de Dibujo “Dibujemos con Gratitud” impulsado por el Museo Histórico de Carabineros de Chile, Alejandro Pérez Acevedo de 11 años de edad, de la comuna de Nacimiento, obtuvo el primer lugar a nivel nacional con una ilustración cuyo tema central es la entrega de un regalo de parte de un Carabinero a un niño en su sala de clases, interpretación de una de las labores cotidianas de los funcionarios especialmente de quienes forman parte de las oficinas comunitarias.

Alejandro comenta que con el apoyo de sus padres, lo entusiasmó la idea de participar. “Me gusta dibujar y también pintar. Me llamó la atención que apareciera en redes sociales y que lo vieran más personas, pero nunca esperé sacar algún lugar. Entre tantos dibujos lindos, que saliera yo, no me lo esperé”, asegura contento y emocionado. Aprovecha de reconocer en sus padres la motivación. “Le doy gracias a mi mamá ya que me animó a participar y a mi papá que me dio ideas sobre los dibujos”.

Su madre Paulina Acevedo cuenta que a “Alejandro desde muy pequeño le ha gustado dibujar, también escribe, esto viene desde que estaba en el jardín. Mientras los demás niños jugaban con autitos, él siempre pedía cuadernos y lápices. (…) Estoy orgullosa y feliz por su logro, hasta donde han llegado sus dibujos, representando a su comuna y a su colegio”.

Además de esa premiación, Alejandro también obtuvo el 3er lugar en el Concurso Nacional de Afiches Preventivos titulado “Fiestas Patrias: Celebra con Seguridad”, en el cual ilustra a Carabineros entregando mensajes preventivos a la comunidad.

Ambos premios fueron entregados al pequeño y su madre, en dependencias de la 3ª Comisaría de Nacimiento, en una pequeña pero solemne ceremonia encabezada por el Comisario Mayor Hugo Jaque.