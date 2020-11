Biobío en 100 Palabras presenta encuentro on line con Pascuala Ilabaca

La reconocida cantante y compositora, oriunda de Valparaíso, Pascuala Ilabaca sostendrá un encuentro online el próximo miércoles 4 de noviembre en el marco de la IX versión de “Biobío en 100 Palabras”, donde abordará sus procesos creativos, compartirá sus lecturas favoritas y sus secretos para escribir canciones, poemas y cuentos.

El concurso de cuentos breves “Biobío en 100 Palabras”, presentado por Fundación Plagio y CMPC, con el apoyo de la Universidad de Concepción, tendrá abierta su convocatoria hasta el viernes 6 de noviembre. Cada participante podrá enviar un máximo de 5 cuentos de hasta 100 palabras, los que podrán ser escritos en español y mapudungún.

El encuentro online con Pascuala Ilabaca forma parte de las actividades programadas durante la convocatoria del concurso, que buscan incentivar la escritura, acercar la lectura y despertar la creatividad en cada uno de los habitantes de la región, para que nadie se quede fuera del certamen literario.

Con cerca de 15 años de trayectoria y 7 discos editados, Pascuala Ilabaca (35 años, Gerona, España), ha realizado más de 20 giras internacionales. A los 6 años se instaló en Valparaíso, cuna de su inspiración musical y desde los 14 años toca el acordeón. Violeta Parra es una de sus principales inspiraciones musicales.

Al referirse sobre su motivación para ser cantautora, Pascuala Ilabaca señala: “algo que me hizo decidir ser cantautora, es que creo que todas las personas tenemos algo para decir. Por una parte, tenemos una mirada subjetiva, que es muy rica y que no vale la pena que se quede en silencio. Esas ganas de comunicar, cómo uno ve, cómo uno siente o cómo uno leyó algo que pasó en la calle, es darle valor a la mirada propia. Ese acto, es el que le da la relevancia al hecho de querer compartir algo con los demás. En ese sentido, también creo que es importante cuando compartimos algo hacia los demás, algo que realmente nos impacta y nos conmueve”.

Pascula Ilabaca reflexiona también sobre la importancia de desarrollar una práctica a la hora de escribir: “Cuando sentimos que no tenemos habilidades para algo, es justamente porque no lo hemos hecho. Escribir es igual que aprender a comer, es lo mismo que aprender a cantar. Hay que desarrollar una musculatura, desarrollar una práctica (…) Hay que leer buenos libros, no desanimarse desde el principio(…) Lo que hice yo fue hacer un diario de vida y contar en una décima, cada día antes de dormirme, algo que me haya pasado. Estuve así casi seis meses, todos los días”.