Francis Coppola confirmó nueva versión de "El Padrino III" para fines de 2020

El Padrino III fue la película que marcó el final de la familia Corleone. Sin embargo, en su momento, recibió críticas debido a su decepcionante final. Ahora, 30 años después, los seguidores de la trilogía podrán gozar de una nueva versión, según anunció el propio Francis Ford Coppola.

Esta nueva versión restaurada se titulará Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone y promete presentar la visión original del director y el guionista (Puzo). Según trascendió, la intención es llegar a las salas de cine -con un estreno limitado- en diciembre, antes de aterrizar en plataformas de streaming y formatos hogareños.

Para esta nueva edición, el director de 81 años y su equipo de producción trabajaron en una minuciosa restauración cuadro a cuadro -a partir de un scaneo en 4K del negativo principal-, un proceso que llevó más de seis meses, reparando daños y otras anomalías. Como todo en medio de la pandemia, la cuarentena obligó a suspender el proyecto, completando la restauración de manera remota. También realizaron mejoras en la mezcla de audio 5.1 original de la película.