Multigremial de Biobío urge por medidas de salvataje a las MiPymes

Los rubros gastronómicos y de hotelería han sido los mayormente afectados con la pandemia, considerando las restricciones que impone el actual escenario sanitario. Debido a ello, desde la Multigremial Nacional proponen cuatro medidas que consideran clave para que MiPymes puedan afrontar los próximos meses de pandemia y detener una quiebra masiva de miles de MiPymes y emprendedores a nivel nacional.

En Los Ángeles, Jorge Guzmán, presidente de la Multigremial de Biobío dijo que es imperioso coordinar medidas conjuntas por parte de Salud y Economía. “Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de la Multigremial Nacional. Creo que es fundamental una buena coordinación entre el sector económico y salud. Creo que aquí, no es que sea más importante la economía por sobre la salud pero esta pandemia se ha prolongado mucho más de lo que todos pensamos y eso ha llevado a que un montón de Mipymes estén a punto de ir a la quiebra”.

Agregó que esas medidas resultan cruciales para enfrentar la realidad que afecta a miles de familias, “por lo tanto, esa es la mayor coordinación que se pide. Nosotros en la ciudad de Los Ángeles afortunadamente no habíamos tenido cuarentena hasta hace un par de días y a pesar de todo, el sector gastronómico y el sector hotelero están realmente en una situación bastante crítica”.

En ese sentido manifestó que se deben implementar medidas efectivas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, “nosotros también creemos que es súper importante un Fogape 2, que realmente de acceso a estos sectores, porque en el primer Fogape, dadas las garantías exigidas, las garantías individuales, a pesar de tener una garantía estatal del 85% los sectores más afectados no pudieron acceder a estos créditos”.

El presidente de la Multigremial en Biobío subrayó “creemos que se debe dar libre acceso a este tipo de créditos en una segunda línea del Fogape e incrementar los subsidios más complicados con esta pandemia”.

PROPUESTAS

“No existen pruebas contundentes que las restricciones a los pequeños comercios sean efectivas para contener el avance del Covid-19. Ejemplo de ello es el caso de Punta Arenas, ciudad que permaneció 115 días en una cuarentena que no se tradujo en una baja de contagios”, asegura el presidente del gremio Juan Pablo Swett.

El líder gremial agrega que no buscan que la economía esté por sobre la salud, sino que se establezca un equilibrio para permitir la reactivación de las MiPymes. “Entendemos que lo sanitario es lo primero. Sin embargo, hay una evidente descoordinación que se debe corregir de forma urgente. No podemos permitir que situaciones como la de Osorno, hace unos meses, donde Economía llamó a invertir a miles de emprendedores, y luego Salud generó restricciones dejando a miles de ellos endeudados y que no se vuelva a repetir”, asegura.

LAS CUATRO MEDIDAS

1) Menos endeudamiento y más subsidios: Apoyo con microcréditos a través del área Banco Estado Microempresas y Fogape 2.0 que incluya 6 meses de gracia, renegociación de créditos, tasa 0% real e inicio de pago contra facturación de sectores más perjudicados con la pandemia.

2) Apoyo de protocolos sanitarios y garantizar su aplicación: Generación de horarios de aperturas establecidos, con aforo máximo regulado por metro cuadrado. Garantizar la entrega de kits sanitarios para los comerciantes (alcohol gel, termómetros para el control de acceso, mascarillas y sanitizantes).

3) Campaña de autocuidado: Los principales vectores de contagio son los jóvenes y las fiestas clandestinas, no el comercio ni el rubro de la gastronomía. Por tanto, es urgente generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del autocuidado, para no criminalizar a las Pymes.

4) Coordinación gubernamental: Decisiones en base a criterios técnicos comprobables y no políticos que garantice equilibrio en los distintos sectores y entre Santiago y las regiones. Hoy funcionan grades centros comerciales, aerolíneas, notarías, supermercados, con altos aforos. Sin embargo, no pueden operar pequeños comercios y restaurantes.