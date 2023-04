Delegada provincial y viviendas en Nacimiento: “Sabemos que el proceso ha ido lento”

Tras el descontento expresado por el alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, en relación al lento avance del proceso de instalación de viviendas de emergencia y la calidad de éstas, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, se refirió al tema, enfatizando que se encuentran trabajando para dar solución pertinente a las demandas expuestas.

Consultada por diario La Tribuna, la autoridad indicó que “específicamente en la comuna de Nacimiento, tuvimos una reunión con el alcalde, su equipo y con todos nuestros equipos también, que han sido los que se han desplegado a nivel provincial para ir levantando al catastro, los avances y las observaciones del proceso de instalación de viviendas de emergencia en la provincia”.

Fue en esa oportunidad en que la encargada para la reconstrucción, Paulina Saball, expuso el plan que fue señalado previamente por el Presidente Gabriel Boric en la región de Ñuble, “y la mención de algunos bonos que van a ir dirigidos también a las familias afectadas por los incendios, que tienen que ver con iniciativas de inversión que dicen relación con la agricultura”, precisó Purrán.

Al mismo tiempo, manifestó con claridad que “sabemos que el proceso ha ido relativamente lento, porque también hemos ido nosotros como equipo levantando las observaciones que las empresas han ido dejando en el proceso de instalación de las viviendas y que nosotros debemos de encargarnos de que las viviendas sean entregadas de manera adecuada. Ustedes son testigos de las falencias que encontramos en el caso de Nacimiento y también en Quilleco con las primeras lluvias; estas viviendas que se vieron filtradas con agua, que nosotros también como delegación habíamos hecho las observaciones, también el municipio. Estas observaciones por la empresa Sodimac se están subsanando, el alcalde también es testigo”.

PRECISIÓN DE FECHAS

Con la misma claridad, la delegada provincial advirtió que “aquí existe un proceso de reconstrucción que no partió el día 2 de febrero, hay que dejarlo súper claro también, yo le he reiterado en otras ocasiones. El proceso de reconstrucción comenzó posteriormente, pues se dice que van más de 60 días del proceso desde que empezaron los incendios. Por lo tanto, hay que señalar que el proceso de reconstrucción no partió inmediatamente, porque se tuvieron que levantar los catastros”.

Por lo anterior, Paulina Purrán insistió en que había que ser “súper transparentes y reales con la información que estamos entregando, para que la comunidad no se confunda. Efectivamente, la instalación de viviendas de emergencia ha sido lenta, pero porque queremos que se entreguen de manera adecuada. No queremos entregar números, queremos entregar viviendas tal y como dijo el Presidente, viviendas adecuadas para las familias que se vieron afectadas por el incendio”.

PLAZOS ESTIMADOS

Consultada sobre los plazos de entrega que efectivamente se manejan hasta la fecha, la delegada presidencial provincial enfatizó que “estamos haciendo todos los esfuerzos porque las viviendas de emergencia estén entregadas durante el mes de mayo en su totalidad. Tenemos lamentablemente que la comuna más afectada es Nacimiento con este proceso lento en instalación de viviendas, pero ya se tomaron las medidas para poder comenzar de manera definitiva realizando toda la instalación de forma adecuada. Se cambió nuevamente de empresa, que es la empresa Fundación Vivienda, que trabajó también en Yumbel, donde las viviendas fueron ya recepcionadas, y se va a trasladar también a trabajar a Nacimiento. Así es que eso también es una muy buena noticia, porque trabajamos en base a la solicitud de las familias y del alcalde, quien hace sentir su preocupación por la lentitud en el proceso”.

Finalmente, Paulina Purrán reiteró que “a nivel provincial Nacimiento es la comuna más afectada y es la que también está pendiente para los procesos de recepción de viviendas; pero como dije anteriormente, lo que nosotros queremos no es entregar números, no queremos llegar a que se instalen 50 viviendas diarias si sabemos que van a contar con falencias probablemente, es lo que no queremos. Por eso nuestros equipos, tanto de Gobierno como también del municipio, están desplegados fiscalizando el proceso de instalación para que las viviendas se entreguen y se instalen de manera adecuada”.