VIDEO: Estudiante grabó a sujeto mientras se masturbaba frente a ella al interior de un bus

Un video denuncia fue viralizado a través de redes sociales durante las últimas horas, donde una estudiante grabó a un sujeto que realizaba gestos de connotación sexual al interior de un bus del transporte público en la provincia de Biobío.

Según el relato de la menor de edad, se trasladaba de uniforme en dirección a la localidad de Huépil, comuna de Tucapel, cuando comentó que “me senté en los últimos asientos del bus (era un bus pequeño) en eso se sube un sujeto que también se sentó al final del bus”.

A lo anterior agregó que “sentí que esta persona me miraba mucho, en un momento mire hacia donde estaba el y me tiro unos besos, yo tampoco le di mucha importancia, solo me sentí un poco incómoda, luego de eso noté que estaba mirándome y tocándose sus partes íntimas”.

Posteriormente la afectada relató que “yo empecé a grabarlo con mi celular discretamente, y al ver los videos me di cuenta de lo que en realidad él estaba haciendo, al pasar de unos minutos seguía sintiendo que me miraba y me seguía sintiendo incómoda, lo cual decidí volver a grabar para tener evidencias de los hechos, fue ahí cuando me percaté de que este tipo se estaba masturbando, a lo cual yo me cambié de asiento y al hacerlo este me tiro un beso”.

Por último, la menor señaló que el tras denunciar el hecho, el sujeto fue detenido por Carabineros, quienes lo hicieron bajarse del bus, y donde mostró evidencia de lo sucedido.

Por último, desde Carabineros se indicó que la víctima es una menor de 17 años, y que el sujeto fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, quienes determinaron dejarlo en libertad a la espera de citación.