Nació el 3 de noviembre del 2001 en la ciudad de Concepción, Chile, pero vivió gran parte de su vida en Los Ángeles. Es el mayor de tres hermanos y actualmente es estudiante de Cine en la Universidad del Desarrollo.

Desde su niñez desarrolló el interés por crear historias de ciencia ficción y de fantasía, al igual que su gusto por dibujar manga. “World A.T Episodio I: Bienvenido a An-Terra” es el debut de una idea que nació en su infancia y que ahora ve la luz consolidada, siendo este, su primer libro y el primero de su saga.

Mauricio asistió a una entrevista con diario La Tribuna donde entregó detalles de la trama de su libro y su llegada a Chile para su comercialización. “Estoy un poco nervioso porque es el primer libro que publico y veo que va a tener un muy buen alcance. Estoy muy feliz de estar aquí”, comienza Mauricio García.

Una de las características que más llama la atención de World A.T. es su publicación en una editorial extranjera. García cuenta que había terminado el manuscrito de su novela cuando se dedicó a buscar editoriales para publicarlo. “El mismo internet me recomendó las españolas, y Vive Libro fue la que me aceptó el manuscrito. Al ser una editorial extranjera, me di cuenta que había más posibilidad de hacerse conocido”.

El libro ya está disponible de manera online a través de Amazon y según conversaciones que sostuvo Mauricio con su editorial, entre una a dos semanas estarían llegando los primeros ejemplares físicos a nuestro país y luego, a la capital provincial. “Este libro es parte de una pequeña saga, es la aventura de una persona que se encuentra en una vida aburrida y sin propósito. Cada noche pide tener una oportunidad para hacer algo mejor con su vida y al día siguiente sufre un accidente en el trabajo. Despierta en otro mundo, con una nueva cultura que debe aprender para sobrevivir y llevar una nueva vida, que si bien no fue la que él pidió, fue lo que se le concibió”, agrega Mauricio García.

El mundo al que este protagonista llega no es perfecto, aunque sea una sociedad de fantasía, esconde un secreto oscuro que permite que la sociedad que construyó cuelgue de un hilo, pero nadie lo sabe. “Tengo un personaje principal, éste narra en primera persona, pero no es el único que narra su propia historia, los personajes secundarios que lo acompañan poseen sus propias tramas, complementando el viaje del protagonista”, revela el joven autor.

Cuenta también que la pandemia sirvió de inspiración para escribir su libro, luego de una crisis vocacional, decide aprovechar este periodo de tiempo para comenzar a escribir. Mauricio también destaca la dificultad de ser escritor y que de momento, no desea dedicarse a esto en tiempo completo. “Quiero que la escritura sea un hobby mientras desarrollo mi carrera, siempre durante la pandemia sentí ese sentimiento de monotonía, las clases y el estar en la casa me aburría; me sentía solo a pesar de tener a mis padres conmigo. Sentía que tenía una vida muy aburrida, eso creo que fue lo que me sirvió para darle motivo al protagonista. Para que las personas sintieran lo mismo que él”.

NO SOLO EN PAPEL

El libro en un inicio, fue pensado por Mauricio como un cómic, por tanto, pasó gran parte de su enseñanza media intentando realizar dibujos 2D. Sin embargo, luego de tomar cursos, se dio cuenta que lo suyo iba mucho más allá. “Nunca me pude sacar de la memoria esa idea, fue durante la pandemia que leí novelas con una trama similar a la mía, por el modo en que narraban decidí intentar hacerlo yo mismo. En media hora ya había escrito cuatro capítulos y dije: ‘tal vez estoy yendo por buen camino’”.

“El libro tiene dibujos en su mayoría, si quieres pasar un buen rato y disfrutar de personajes que convivan entre sí, es para ti. En un inicio, al ver una entrevista sobre otro autor que comentaba que lo que más le gustaba escribir eran diálogos, no lo entendí mucho. Luego, me di cuenta que me demoraba harto en hacerlo, pero al momento de escribir los diálogos, me gustó y creo que son bastante naturales entre ellos. Un lector cualquiera podría imaginarse a ellos hablando en persona”, concluye Mauricio García Pérez, haciendo una breve reseña del proceso creativo de su libro.